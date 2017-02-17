Кинорежиссер Аки Каурисмяки объявил на Берлинале о завершении карьеры

Известный финский кинорежиссер Аки Каурисмяки заявил об уходе из профессии.
На Берлинском кинофестивале Каурисмяки сообщил журналистам, что устал и хочет «наконец-то начать жить своей жизнью», передает РИА Новости.
Аки Каурисмяки, режиссер: «Конечно, я и раньше об этом говорил, но сейчас точно — adios. Вполне возможно, что этот фильм станет последним».
В апреле мэтр европейского кино отметит 60-летний юбилей. На Берлинале он привез свой фильм «По ту сторону надежды.
За свою карьеру Каурисмяки снял 18 полнометражных картин, которые участвовали в престижных кинофестивалях и номинировались на премию „Оскар“». Среди известных работ — «Ленинградские ковбои едут в Америку», «Жизнь богемы», «Береги свою косынку, Татьяна», «Человек без прошлого», «Гавр».
Аки Каурисмяки, режиссер: «Конечно, я и раньше об этом говорил, но сейчас точно — adios. Вполне возможно, что этот фильм станет последним».
В апреле мэтр европейского кино отметит 60-летний юбилей. На Берлинале он привез свой фильм «По ту сторону надежды.
За свою карьеру Каурисмяки снял 18 полнометражных картин, которые участвовали в престижных кинофестивалях и номинировались на премию „Оскар“». Среди известных работ — «Ленинградские ковбои едут в Америку», «Жизнь богемы», «Береги свою косынку, Татьяна», «Человек без прошлого», «Гавр».
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