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  • 17.02, 07:56

Кинорежиссер Аки Каурисмяки объявил на Берлинале о завершении карьеры

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Кинорежиссер Аки Каурисмяки объявил на Берлинале о завершении карьеры

Кинорежиссер Аки Каурисмяки объявил на Берлинале о завершении карьеры

Кинорежиссер Аки Каурисмяки объявил на Берлинале о завершении карьеры
  • Фото: aki-kaurismaki.ru

    • Известный финский кинорежиссер Аки Каурисмяки заявил об уходе из профессии.

    На Берлинском кинофестивале Каурисмяки сообщил журналистам, что устал и хочет «наконец-то начать жить своей жизнью», передает РИА Новости.

    Аки Каурисмяки, режиссер: «Конечно, я и раньше об этом говорил, но сейчас точно — adios. Вполне возможно, что этот фильм станет последним».

    В апреле мэтр европейского кино отметит 60-летний юбилей. На Берлинале он привез свой фильм «По ту сторону надежды.

    За свою карьеру Каурисмяки снял 18 полнометражных картин, которые участвовали в престижных кинофестивалях и номинировались на премию „Оскар“». Среди известных работ — «Ленинградские ковбои едут в Америку», «Жизнь богемы», «Береги свою косынку, Татьяна», «Человек без прошлого», «Гавр».

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