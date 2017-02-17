«Зенит» на выезде уступил «Андерлехту» в матче Лиги Европы

Петербургский «Зенит» проиграл «Андерлехту» первый матч 1/16 финала Лиги Европы.
Выездной матч завершился для питерцев поражением со счетом 0:2. Дубль у хозяев сделал Фрэнк Ачимпонг — на 5-й и 31-й минутах.
Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 23 февраля.
Ранее в четверг свои матчи 1/16 финала ЛЕ выиграли «Краснодар» и «Ростов».
Все. 2:0. Сине-бело-голубые уступают в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА#АндерлехтЗенит pic.twitter.com/3UJdUHEAET— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 16 февраля 2017 г.
Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 23 февраля.
Ранее в четверг свои матчи 1/16 финала ЛЕ выиграли «Краснодар» и «Ростов».
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