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  • 17.02, 07:56

«Зенит» на выезде уступил «Андерлехту» в матче Лиги Европы

5 комментариев
  • Фото Reuters © 2017, Eric Vidal
«Зенит» на выезде уступил «Андерлехту» в матче Лиги Европы

«Зенит» на выезде уступил «Андерлехту» в матче Лиги Европы

«Зенит» на выезде уступил «Андерлехту» в матче Лиги Европы
  • Фото Reuters © 2017, Eric Vidal

    • Петербургский «Зенит» проиграл «Андерлехту» первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

    Выездной матч завершился для питерцев поражением со счетом 0:2. Дубль у хозяев сделал Фрэнк Ачимпонг — на 5-й и 31-й минутах.


    Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 23 февраля.

    Ранее в четверг свои матчи 1/16 финала ЛЕ выиграли «Краснодар» и «Ростов».

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