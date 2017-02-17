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  • 17.02, 07:57
«Глушилки» на ЕГЭ: в школах готовятся перекрыть кислород нарушителям. ЕГЭ, мобильная связь, школы, экзамены. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Глушилки» на ЕГЭ: в школах готовятся перекрыть кислород нарушителям

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«Глушилки» на ЕГЭ: в школах готовятся перекрыть кислород нарушителям

«Глушилки» на ЕГЭ: в школах готовятся перекрыть кислород нарушителям

    Во время ЕГЭ будут работать средства подавления сотовой связи. Насколько законны такие методы? Не останутся ли жители домов в округе без связи? И какие есть гаджеты, заглушить которые не получится?

    Организация ЕГЭ в России все больше походит на спецоперацию по борьбе со злоумышленниками. Школьникам уже давно запрещено проносить телефоны, а в этом году пункты сдачи ЕГЭ могут еще оборудовать и специальными «глушилками».

    Специальный прибор блокирует сигнал телефона и не дает выйти в Интернет. Устанавливать «глушилки» планируют в районе туалетов — в самой уязвимой сейчас зоне. Только по официальным данным, ежегодно за списывание с помощью смартфонов, других устройств и просто шпаргалок удаляют с экзаменов более тысячи человек. В двадцати регионах глушилки уже есть. Всего же в России 5500 школ, где сдают ЕГЭ, и на оснащение всех может уйти 200 миллионов рублей.

    Подробности — в материале «Итогов дня».

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