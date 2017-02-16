«Ростов» разгромил «Спарту» в домашнем матче Лиги Европы

«Ростов» с разгромным счетом выиграл у «Спарты» первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
Матч, прошедший в Ростове-на-Дону, завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев. Победу для «Ростова» добыли Миха Мевля (15-я минута), Дмитрий Полоз (37), Кристан Нобоа (40), Сердар Азмун (68).
На 32-й минуте ростовчане оказались в численном большинстве: со вторым «горчичником» удалился Тьемоко Конате.
Ответная встреча пройдет 23 февраля.
Ранее в четверг другой российский клуб одержал победу в Лиге Европы. «Краснодар» на своем поле одолел футболистов «Фенербахче» 1:0. Также сегодня «Зенит» в гостях играет с «Андерлехтом».
На 32-й минуте ростовчане оказались в численном большинстве: со вторым «горчичником» удалился Тьемоко Конате.
#МУЖИКИ pic.twitter.com/16u3voyfDx— Football Club Rostov (@rostovfc) 16 февраля 2017 г.
Ответная встреча пройдет 23 февраля.
Ранее в четверг другой российский клуб одержал победу в Лиге Европы. «Краснодар» на своем поле одолел футболистов «Фенербахче» 1:0. Также сегодня «Зенит» в гостях играет с «Андерлехтом».
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