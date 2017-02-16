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  • 17.02, 07:56

«Ростов» разгромил «Спарту» в домашнем матче Лиги Европы

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«Ростов» разгромил «Спарту» в домашнем матче Лиги Европы

«Ростов» разгромил «Спарту» в домашнем матче Лиги Европы

«Ростов» разгромил «Спарту» в домашнем матче Лиги Европы
  • Фото: fcrostov /vk.com

    • «Ростов» с разгромным счетом выиграл у «Спарты» первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

    Матч, прошедший в Ростове-на-Дону, завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев. Победу для «Ростова» добыли Миха Мевля (15-я минута), Дмитрий Полоз (37), Кристан Нобоа (40), Сердар Азмун (68).

    На 32-й минуте ростовчане оказались в численном большинстве: со вторым «горчичником» удалился Тьемоко Конате.


    Ответная встреча пройдет 23 февраля.

    Ранее в четверг другой российский клуб одержал победу в Лиге Европы. «Краснодар» на своем поле одолел футболистов «Фенербахче» 1:0. Также сегодня «Зенит» в гостях играет с «Андерлехтом».

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