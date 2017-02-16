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  • 17.02, 07:56

Прилепин прокомментировал уголовное дело против него на Украине

16 комментариев
Прилепин прокомментировал уголовное дело против него на Украине

Прилепин прокомментировал уголовное дело против него на Украине

Прилепин прокомментировал уголовное дело против него на Украине
  • Фото: Виктория Забазнова /facebook.com

    • Российский писатель Захар Прилепин, собравший в ДНР свой батальон, не переживает по поводу уголовного дела, заведенного против него СБУ.

    Об этом он заявил РИА Новости. По словам Прилепина, он сейчас готовит письмо президенту Украины Петру Порошенко.

    Служба безопасности Украины завела уголовное дело против писателя, который стал майором в Донецкой народной республике. Ему вменяют участие в деятельности террористической организации и финансирование терроризма.

    В ДНР Захар Прилепин получил должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом. Погоны литератору и бывшему омоновцу вручил лично глава ДНР Александр Захарченко.

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