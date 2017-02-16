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  • 17.02, 07:57

Лавров встретился с турецким коллегой на полях министерской встречи G20

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  • Фото: Щербак Александр / ТАСС
Лавров встретился с турецким коллегой на полях министерской встречи G20

Лавров встретился с турецким коллегой на полях министерской встречи G20

Лавров встретился с турецким коллегой на полях министерской встречи G20
  • Фото: Щербак Александр / ТАСС

    • Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу выразил удовлетворение результатами очередной встречи по Сирии в Астане.

    Сергей Лавров: «Это хорошая возможность обсудить результаты встречи в Астане, которая, как мы понимаем, была вполне успешной».

    Как позже сообщили в МИД РФ, на встрече произошел подробный обмен мнениями по ситуации в Сирии, в том числе в контексте координации действий двух стран в борьбе с международным терроризмом. Особое внимание было уделено режиму прекращения боевых действий в САР, в частности, так называемому астанинскому процессу.

    Ранее сообщалось, что Сергей Лавров впервые провел встречи с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем. После этого он встретился с китайским коллегой Ван И.

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