Лавров встретился с турецким коллегой на полях министерской встречи G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу выразил удовлетворение результатами очередной встречи по Сирии в Астане.
Сергей Лавров: «Это хорошая возможность обсудить результаты встречи в Астане, которая, как мы понимаем, была вполне успешной».
Как позже сообщили в МИД РФ, на встрече произошел подробный обмен мнениями по ситуации в Сирии, в том числе в контексте координации действий двух стран в борьбе с международным терроризмом. Особое внимание было уделено режиму прекращения боевых действий в САР, в частности, так называемому астанинскому процессу.
впервые провел встречи с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем. После этого он встретился с китайским коллегой Ван И.
Как позже сообщили в МИД РФ, на встрече произошел подробный обмен мнениями по ситуации в Сирии, в том числе в контексте координации действий двух стран в борьбе с международным терроризмом. Особое внимание было уделено режиму прекращения боевых действий в САР, в частности, так называемому астанинскому процессу.
впервые провел встречи с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем. После этого он встретился с китайским коллегой Ван И.
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