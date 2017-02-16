На Украине призвали заблокировать соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Советник министра иностранных дел Украины Зорян Шкиряк призвал украинцев отказаться от использования российских социальных сетей. Он считает необходимым заблокировать их в стране.
С таким предложением Шкиряк выступил в эфире телеканала «112 Украина». Он заявил, что текущий год должен стать годом защиты информационного пространства страны от «российской пропаганды».
Зорян Шкиряк: «Лично я убежден, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей „ВКонтакте“, „Одноклассники“, которые сегодня полностью подконтрольны и руководятся российскими спецслужбами».
Советник главы МИД Украины надеется, что министерство образования поддержит эту инициативу по блокировке российских соцсетей. Но этого, по его мнению, недостаточно. Как он отметил, учителя и психологи должны рассказать учащимся о вреде «Одноклассников» и «ВКонтакте».
Зорян Шкиряк: «Лично я убежден, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей „ВКонтакте“, „Одноклассники“, которые сегодня полностью подконтрольны и руководятся российскими спецслужбами».
Советник главы МИД Украины надеется, что министерство образования поддержит эту инициативу по блокировке российских соцсетей. Но этого, по его мнению, недостаточно. Как он отметил, учителя и психологи должны рассказать учащимся о вреде «Одноклассников» и «ВКонтакте».
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