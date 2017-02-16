Известные петербуржцы объединились в комитет спасения РНБ

В Петербурге создан общественный комитет противников объединения Российской государственной и Российской национальной библиотек.
Известные деятели науки и культуры объединились, выступив против реформирования старейшего петербургского книгохранилища. Возможное объединение с расположенной в Москве Российской государственной библиотекой вызвало резкую критику в обществе и профессиональной среде.
Ученые и писатели уже опубликовали официальное обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Представители инициативной группы уверены, что над РНБ нависла угроза фактического разорения и массового сокращения кадров.
Лев Лурье, историк: «Я 30 лет каждый день ходил в Публичную библиотеку как читатель. А мой отец вообще не вылезал из нее. Конечно, для меня настоящая боль то, что происходит в РНБ. Поэтому я на стороне тех, кто против этого объединения с помощью железа и крови».
В этом же письме общественный комитет потребовал отставки руководителя РНБ Александра Вислого. Впрочем, на днях возможное слияние петербургской и московской библиотек прокомментировали в Министерстве культуры. В ведомстве заявили, что процесс еще не начинался.
Ученые и писатели уже опубликовали официальное обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Представители инициативной группы уверены, что над РНБ нависла угроза фактического разорения и массового сокращения кадров.
Лев Лурье, историк: «Я 30 лет каждый день ходил в Публичную библиотеку как читатель. А мой отец вообще не вылезал из нее. Конечно, для меня настоящая боль то, что происходит в РНБ. Поэтому я на стороне тех, кто против этого объединения с помощью железа и крови».
В этом же письме общественный комитет потребовал отставки руководителя РНБ Александра Вислого. Впрочем, на днях возможное слияние петербургской и московской библиотек прокомментировали в Министерстве культуры. В ведомстве заявили, что процесс еще не начинался.
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