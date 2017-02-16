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  • 17.02, 07:56

Лавров сообщил, когда председатель КНР посетит Россию

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Лавров сообщил, когда председатель КНР посетит Россию

Лавров сообщил, когда председатель КНР посетит Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с китайским коллегой Ван И на полях министерского раунда консультаций «Большой двадцатки». В ходе встречи была названа дата визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

Сергей Лавров: «Предстоят очередные встречи наших лидеров. Президент Путин будет участвовать в международном форуме в Пекине, затем мы будем готовиться к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в июне».

Российский министр отметил, что рад провести очередную двустороннюю встречу, а также поздравил коллегу с наступлением китайского Нового года. Ван И со своей стороны отметил, что его визит в посольство РФ на праздничный прием подтверждает особый характер российско-китайских отношений.

Ван И: «В условиях роста неопределенности в международных отношениях Китай и Россия должны поддерживать друг друга».

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров впервые провел встречи с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.

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