Лавров сообщил, когда председатель КНР посетит Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с китайским коллегой Ван И на полях министерского раунда консультаций «Большой двадцатки». В ходе встречи была названа дата визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.
Сергей Лавров: «Предстоят очередные встречи наших лидеров. Президент Путин будет участвовать в международном форуме в Пекине, затем мы будем готовиться к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в июне».
Российский министр отметил, что рад провести очередную двустороннюю встречу, а также поздравил коллегу с наступлением китайского Нового года. Ван И со своей стороны отметил, что его визит в посольство РФ на праздничный прием подтверждает особый характер российско-китайских отношений.
Ван И: «В условиях роста неопределенности в международных отношениях Китай и Россия должны поддерживать друг друга».
впервые провел встречи с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.
Российский министр отметил, что рад провести очередную двустороннюю встречу, а также поздравил коллегу с наступлением китайского Нового года. Ван И со своей стороны отметил, что его визит в посольство РФ на праздничный прием подтверждает особый характер российско-китайских отношений.
Ван И: «В условиях роста неопределенности в международных отношениях Китай и Россия должны поддерживать друг друга».
впервые провел встречи с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.
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