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  • 17.02, 07:56
Обновленный ансамбль имени Александрова впервые после катастрофы Ту-154 вышел на сцену. армия и флот РФ, артисты, Москва, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Обновленный ансамбль имени Александрова впервые после катастрофы Ту-154 вышел на сцену

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Обновленный ансамбль имени Александрова впервые после катастрофы <nobr>Ту-154</nobr> вышел на сцену

Обновленный ансамбль имени Александрова впервые после катастрофы Ту-154 вышел на сцену

Обновленный ансамбль имени Александрова впервые после катастрофы <nobr>Ту-154</nobr> вышел на сцену

    Сегодня в театре Российской армии снова выступал ансамбль имени Александрова. Это первое выступление известного на весь мир коллектива после авиакатастрофы в Сочи, в которой погибли 92 человека. Среди них были почти весь хор и артисты балета. В обновленный состав ансамбля отбирали лучших музыкантов со всей страны. Прослушивания проходили ежедневно.

    Попасть в состав легендарного ансамбля — большая удача и честь. Больше двух тысяч заявок поступило на рассмотрение конкурсной комиссии. Пробовались и начинающие, и уже признанные артисты. Но отбирали, конечно же, лучших из лучших.

    В обновленный состав коллектива вошли действующие солисты нескольких оперных театров России. Например, Александр Крузе из Липецкой филармонии и кубанский баритон Максим Маклаков. В коллектив приняли и нескольких танцоров из другого ансамбля с мировым именем — танца Сибири имени Годенко.

    Хотя они имеют опыт за плечами, первое выступление в новом амплуа было, конечно, волнительным. Несмотря на задор многих номеров, выступали артисты со слезами на глазах.

    На сцене театра Российской армии ансамбль выступил с часовой программой. В репертуаре — классика от «Калинки» и «Вдоль по Питерской» до «Александровской песни». На концерт пригласили военнослужащих Московского гарнизона и родственников артистов ансамбля, погибших в авиакатастрофе.

    Официально коллектив возобновляет гастрольный тур с сегодняшнего дня. И всех, кто мечтал увидеть легендарный и дважды краснознаменный ансамбль, военные просят не волноваться. Сергей Шойгу перед началом набора новых артистов заявил, что традиции, которым уже почти девять десятилетий, должны быть продолжены.

    Ближайшее выступление коллектива в обновленном составе состоится на концерте ко Дню защитника Отечества в Кремлевском дворце 23 февраля. Уже на следующий день, 24 февраля, ансамбль имени Александрова выступит на открытии Всемирных военных игр. Весенние концерты в Чехии и Словакии также никто не отменял. Так что «поющее оружие России», которое завораживает слушателей по всему миру, несмотря на все обстоятельства, даже трагические, снова в строю.

    Напомним, самолет Ту-154 Минобороны потерпел крушение в Черном море 25 декабря после вылета в направлении Сирии. На борту находились 92 человека, в том числе члены экипажа, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.

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