В Краснодаре опасаются новых пожаров в хаотично застроенном районе

Почти полсотни квартир в жилой многоэтажке в Краснодаре сгорели
из-за непотушенной сигареты. Как сообщили сегодня в МЧС, версия неосторожного курения рассматривается в качестве основной.
Почему при этом весь дом вспыхнул как спичка, пожарные не могли к нему подъехать, а поблизости вообще не оказалось ни одного гидранта? В этом теперь предстоит разобраться следователям. Вопросы могут возникнуть и к застройщикам, и к тем, кто узаконил этот дом на бумаге. Сгоревшая многоэтажка, как и многие другие здания в этом микрорайоне, были, по сути, самостроем. Сама сгоревшая многоэтажка сейчас оцеплена. Внутри работают спасатели и следователи.
В гостинице неподалеку от злополучного дома развернут оперативный штаб. Там работают врачи и психологи. Там же по упрощенной схеме можно восстановить документы — паспорта, водительские удостоверения.
Этот район в городе называют «краснодарским Шанхаем». Даже в краевой администрации признают, что застройка велась без какого-либо генплана. Сгоревший дом тоже относится к самострою. Его узаконили в 2011 году решением суда.
Только благодаря пожарным удалось не допустить возгорания соседних домов. Без преувеличения мог выгореть весь квартал. Добраться до места оперативным службам оказалось непросто. В районе нет дорог и парковок. Машины бросают как приходится — у подъездов, под балконами. В итоге к вечеру проехать там просто невозможно. Такая хаотичная застройка — настоящая головная боль для городских властей. Ведь в этом районе уже около 120 домов и тысячи жителей. И трагедия может повториться в любой момент.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Пикулина.
В гостинице неподалеку от злополучного дома развернут оперативный штаб. Там работают врачи и психологи. Там же по упрощенной схеме можно восстановить документы — паспорта, водительские удостоверения.
Этот район в городе называют «краснодарским Шанхаем». Даже в краевой администрации признают, что застройка велась без какого-либо генплана. Сгоревший дом тоже относится к самострою. Его узаконили в 2011 году решением суда.
Только благодаря пожарным удалось не допустить возгорания соседних домов. Без преувеличения мог выгореть весь квартал. Добраться до места оперативным службам оказалось непросто. В районе нет дорог и парковок. Машины бросают как приходится — у подъездов, под балконами. В итоге к вечеру проехать там просто невозможно. Такая хаотичная застройка — настоящая головная боль для городских властей. Ведь в этом районе уже около 120 домов и тысячи жителей. И трагедия может повториться в любой момент.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Пикулина.
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