Деловое утро НТВ
Деловое утро НТВ 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.02, 07:57
В Краснодаре опасаются новых пожаров в хаотично застроенном районе. Краснодар, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Краснодаре опасаются новых пожаров в хаотично застроенном районе

4 комментария

В Краснодаре опасаются новых пожаров в хаотично застроенном районе

В Краснодаре опасаются новых пожаров в хаотично застроенном районе

    Почти полсотни квартир в жилой многоэтажке в Краснодаре сгорели из-за непотушенной сигареты. Как сообщили сегодня в МЧС, версия неосторожного курения рассматривается в качестве основной.

    Почему при этом весь дом вспыхнул как спичка, пожарные не могли к нему подъехать, а поблизости вообще не оказалось ни одного гидранта? В этом теперь предстоит разобраться следователям. Вопросы могут возникнуть и к застройщикам, и к тем, кто узаконил этот дом на бумаге. Сгоревшая многоэтажка, как и многие другие здания в этом микрорайоне, были, по сути, самостроем. Сама сгоревшая многоэтажка сейчас оцеплена. Внутри работают спасатели и следователи.

    В гостинице неподалеку от злополучного дома развернут оперативный штаб. Там работают врачи и психологи. Там же по упрощенной схеме можно восстановить документы — паспорта, водительские удостоверения.

    Этот район в городе называют «краснодарским Шанхаем». Даже в краевой администрации признают, что застройка велась без какого-либо генплана. Сгоревший дом тоже относится к самострою. Его узаконили в 2011 году решением суда.

    Только благодаря пожарным удалось не допустить возгорания соседних домов. Без преувеличения мог выгореть весь квартал. Добраться до места оперативным службам оказалось непросто. В районе нет дорог и парковок. Машины бросают как приходится — у подъездов, под балконами. В итоге к вечеру проехать там просто невозможно. Такая хаотичная застройка — настоящая головная боль для городских властей. Ведь в этом районе уже около 120 домов и тысячи жителей. И трагедия может повториться в любой момент.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Пикулина.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru