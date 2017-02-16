Шипулин остался без медали в индивидуальной гонке

Российский биатлонист Антон Шипулин не добежал до призовых мест в индивидуальной гонке на чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.

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Шипулин

Победа досталась американскому биатлонисту Лоуэллу Бэйли. На дистанции в 20 км он показал время 48 минут и 7,4 секунды. Он прошел все четыре огневых рубежа без промахов. Вторым к финишу пришел чех Ондржей Моравец, уступивший всего 3,3 секунды. Тройку призеров замкнул титулованный француз Мартен Фуркад, отставший от лидера на 21,2 секунды. Он допустил две ошибки при стрельбе. Благодаря завоеванной сегодня бронзе Фуркад гарантировал себе Малый хрустальный глобус в этой дисциплине.



Примечательно, что золотая медаль Бэйли стала первый в истории сборной США по биатлону на чемпионатах мира. Лучшим среди россиян оказался Антон Шипулин, он расположился на седьмой позиции, отстав от американца на 43,9 секунды. Алексей Волков стал 11-м, Евгений Гараничев — 20-м, а Александр Логинов пришел 72-м.



Следующей на ЧМ в Австрии станет женская эстафетная гонка. Она состоится завтра.





