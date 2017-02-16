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  • 16.02, 17:45
ОНФ начинает генеральную уборку Петербурга. Общероссийский народный фронт, Санкт-Петербург, мусор, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

ОНФ начинает генеральную уборку Петербурга

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ОНФ начинает генеральную уборку Петербурга

ОНФ начинает генеральную уборку Петербурга

    Инициаторы федерального проекта из Общероссийского народного фронта намерены бороться с незаконными свалками вместе с неравнодушными к экологии гражданами.

    Петербуржцев просят оставлять информацию на интерактивной карте с указанием точного места расположения нелегального мусора, а также прикладывать фотографии и видео. Оценивать масштаб бедствия будут активисты, задача которых — квалифицировать обнаруженные отходы.

    Их эксперты делят на три типа: несанкционированные, стихийные свалки и серые полигоны. Это места легального размещения мусора, но эксплуатируемые с нарушением законодательства.

    Константин Тхостов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге: «Во-первых, нужно остановить рост несанкционированных свалок. Дальше их нужно обозначить и определить, потому что в каждый уголок власть не заглянет. Не хватит ни одного ОНФ, для того чтобы пройти по всем дворам, заглянуть в каждый уголок. Это наше общее дело. И как только будет сформирована интерактивная карта, мы начнем постепенно убирать свалки, которые определим все вместе».

    Сейчас на территории Петербурга существует около 600 несанкционированных свалок. Назвать их количество в Ленинградской области организаторы генеральной уборки затруднились. Можно лишь предположить, что наверняка не меньше. В том числе поэтому на старте проекта трудно оценить масштаб предстоящей работы и степень участия в ней властей.

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