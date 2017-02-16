ОНФ начинает генеральную уборку Петербурга

Инициаторы федерального проекта из Общероссийского народного фронта намерены бороться с незаконными свалками вместе с неравнодушными к экологии гражданами.
Петербуржцев просят оставлять информацию на интерактивной карте с указанием точного места расположения нелегального мусора, а также прикладывать фотографии и видео. Оценивать масштаб бедствия будут активисты, задача которых — квалифицировать обнаруженные отходы.
Их эксперты делят на три типа: несанкционированные, стихийные свалки и серые полигоны. Это места легального размещения мусора, но эксплуатируемые с нарушением законодательства.
Константин Тхостов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге: «Во-первых, нужно остановить рост несанкционированных свалок. Дальше их нужно обозначить и определить, потому что в каждый уголок власть не заглянет. Не хватит ни одного ОНФ, для того чтобы пройти по всем дворам, заглянуть в каждый уголок. Это наше общее дело. И как только будет сформирована интерактивная карта, мы начнем постепенно убирать свалки, которые определим все вместе».
Сейчас на территории Петербурга существует около 600 несанкционированных свалок. Назвать их количество в Ленинградской области организаторы генеральной уборки затруднились. Можно лишь предположить, что наверняка не меньше. В том числе поэтому на старте проекта трудно оценить масштаб предстоящей работы и степень участия в ней властей.
Их эксперты делят на три типа: несанкционированные, стихийные свалки и серые полигоны. Это места легального размещения мусора, но эксплуатируемые с нарушением законодательства.
Константин Тхостов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге: «Во-первых, нужно остановить рост несанкционированных свалок. Дальше их нужно обозначить и определить, потому что в каждый уголок власть не заглянет. Не хватит ни одного ОНФ, для того чтобы пройти по всем дворам, заглянуть в каждый уголок. Это наше общее дело. И как только будет сформирована интерактивная карта, мы начнем постепенно убирать свалки, которые определим все вместе».
Сейчас на территории Петербурга существует около 600 несанкционированных свалок. Назвать их количество в Ленинградской области организаторы генеральной уборки затруднились. Можно лишь предположить, что наверняка не меньше. В том числе поэтому на старте проекта трудно оценить масштаб предстоящей работы и степень участия в ней властей.
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