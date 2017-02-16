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  • 16.02, 17:45
Два лесовоза столкнулись лоб в лоб недалеко от финской границы. ДТП, Ленинградская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Два лесовоза столкнулись лоб в лоб недалеко от финской границы

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Два лесовоза столкнулись лоб в лоб недалеко от финской границы

Два лесовоза столкнулись лоб в лоб недалеко от финской границы

Два лесовоза столкнулись лоб в лоб недалеко от финской границы

    Смертельное ДТП произошло утром на трассе Выборг — Светогорск в Ленинградской области.

    В груде обломков на трассе Выборг — Светогорск очевидцы сегодня едва смогли распознать большегрузные машины. Лесовоз и фура столкнулись лоб в лоб неподалеку от поселка Глубокое около 11 утра.

    По предварительным данным ГИБДД, водитель Scania выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль МАN с тентовым полуприцепом.

    В результате водители обоих автомобилей погибли на месте. О силе удара свидетельствует тот факт, что у одной из машин после столкновения в сторону отбросило тяжелый и объемный дизельный двигатель. По факту ДТП проводится проверка.

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