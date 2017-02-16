Пьяный американец украинского происхождения избил москвича куском арматуры в подъезде

В столичном районе Замоскворечье задержан уроженец Украины, а ныне гражданин США, который напал с арматурой на мужчину.
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, в полицию обратилась женщина, которая заявила, что в подъезде дома в 5-м Монетчиковском переулке дерутся мужчины.
Прибывшие на место сотрудники МВД выяснили, что в подъезде на первом этаже произошел конфликт между 27-летним москвичом и 31-летним уроженцем Украины, ныне гражданином США.
Из сообщения источника: «Полицейские выяснили, что иностранец, будучи нетрезвым, поднял в подъезде отрез арматуры и, угрожая оппоненту убийством, не менее двух раз ударил его арматурой по рукам и ногам. Мужчину оперативно задержали, он был полностью изобличен в содеянном. Арматуру изъяли. По данному случаю информация доведена до дежурного телефониста посольства США».
Он добавил, что задержанный в помещении дежурной части почувствовал себя плохо, его доставили на обследование в одну из столичных больниц с подозрением на алкогольное отравление. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении в отношении американца уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Прибывшие на место сотрудники МВД выяснили, что в подъезде на первом этаже произошел конфликт между 27-летним москвичом и 31-летним уроженцем Украины, ныне гражданином США.
Из сообщения источника: «Полицейские выяснили, что иностранец, будучи нетрезвым, поднял в подъезде отрез арматуры и, угрожая оппоненту убийством, не менее двух раз ударил его арматурой по рукам и ногам. Мужчину оперативно задержали, он был полностью изобличен в содеянном. Арматуру изъяли. По данному случаю информация доведена до дежурного телефониста посольства США».
Он добавил, что задержанный в помещении дежурной части почувствовал себя плохо, его доставили на обследование в одну из столичных больниц с подозрением на алкогольное отравление. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении в отношении американца уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
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