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  • 16.02, 17:45

Второй за сутки дом загорелся в Краснодаре

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Второй за сутки дом загорелся в Краснодаре

Второй за сутки дом загорелся в Краснодаре

В Краснодаре возник пожар в 17-этажном жилом доме на улице Жлобы. Это уже второй за сутки пожар в городе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар в многоквартирном жилом доме в Краснодаре ликвидирован, пострадавших нет.

Из сообщения МЧС: «В 15:54 мск пожар удалось полностью ликвидировать на площади 3 кв. метра. Пострадавших нет».

Это уже второй за сутки пожар в Краснодаре. В среду в административном центре Кубани произошел пожар в шестиэтажном жилом доме на улице Прокофьева, площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.

В результате происшествия погиб один человек — это предполагаемый поджигатель, полностью выгорели 25 квартир, еще 24 сильно повреждены. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

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