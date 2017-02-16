Второй за сутки дом загорелся в Краснодаре

В Краснодаре возник пожар в
17-этажном жилом доме на улице Жлобы. Это уже второй за сутки пожар в городе.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар в многоквартирном жилом доме в Краснодаре ликвидирован, пострадавших нет.
Из сообщения МЧС: «В 15:54 мск пожар удалось полностью ликвидировать на площади 3 кв. метра. Пострадавших нет».
Это уже второй за сутки пожар в Краснодаре. В среду в административном центре Кубани произошел пожар в шестиэтажном жилом доме на улице Прокофьева, площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.
Из сообщения МЧС: «В 15:54 мск пожар удалось полностью ликвидировать на площади 3 кв. метра. Пострадавших нет».
Это уже второй за сутки пожар в Краснодаре. В среду в административном центре Кубани произошел пожар в шестиэтажном жилом доме на улице Прокофьева, площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.
Комментарии