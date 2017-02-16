В пригородах Парижа продолжаются протесты

Пригороды Парижа вновь сотрясают многочисленные акции протеста. Люди, возмущенные полицейским произволом, выходят на улицы, бьют стекла и поджигают автомобили. Все началось
из-за скандальной истории — стражи порядка надругались над темнокожим мужчиной.
Все происходило по уже не раз опробованному сценарию. Все началось с пацифистского митинга против полицейского произвола. Несколько сотен человек мирно протестовали на севере Парижа, выражая свою солидарность с жителями неблагополучных пригородов.
Участница митинга: «Мы будем бороться до конца, мы хотим, чтобы виновные были наказаны. Сегодня расизм и насилие по отношению к молодежи и рабочим, живущим в известных парижских пригородах, стали обычным явлением, поэтому мы хотим защитить Тео и всех остальных».
Но уже спустя час после начала акции из толпы в полицию полетели камни, бутылки и пиротехника, бойцы спецподразделений полиции для разгона толпы применили слезоточивый газ.
Все началось две недели назад в городке Оне-су-Буа. Вечером во время обычного рейда полицейские остановили для проверки документов на улице молодого человека 22 лет по имени Тео. Во время задержания полицейские применили силу, избивая его дубинками. Речь сейчас уже идет и об изнасиловании. О том, чтобы показать его медикам, полицейские задумались, только когда доставили его в участок. Врачам пришлось сделать мужчине операцию. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Полицейским предъявлено обвинение по статье «Умышленное насилие в сговоре».
Президент Олланд лично поехал в неблагополучный пригород и попытался успокоить население, призывая к взаимному уважению.
Франсуа Олланд: «Уважение — вот что должно соблюдаться в стране в отношении властных структур. Нам нужна полиция для обеспечения безопасности для всех и каждого, а также правосудие для вынесения приговоров. Во Франции соблюдается свобода манифестаций, но в стране не существует свободы все крушить на своем пути».
Но людей было уже не остановить. Практически ежедневно то в одном, то в другом пригородах Парижа вспыхивали спонтанные акции протеста, бились витрины, поджигались автомобили. И опять в правоохранителей летели камни и бутылки с зажигательной смесью. Полиция, как обычно, отвечала слезоточивым газом и массовыми задержаниями — всего 245 человек за две недели. Сказать о том, что эти беспорядки как-то влияют на политическую жизнь Франции, было бы неверно. Единственная из кандидатов в президенты, кто отреагировал на происходящее, — это Марин Ле Пен.
Марин Ле Пен: «Хотим напомнить, что в стране действует чрезвычайное положение. Спрашивается, чему оно призвано служить, если правительство отказывается применять средства, необходимые для поддержания общественного порядка и обеспечения уважения закона?»
Как пишет сегодня французская пресса, если 12 лет назад волнения в парижских пригородах воспринимались как что-то экстраординарное, то сейчас — это рутина, повседневная действительность, в которой Франция пребывает уже несколько лет.
Участница митинга: «Мы будем бороться до конца, мы хотим, чтобы виновные были наказаны. Сегодня расизм и насилие по отношению к молодежи и рабочим, живущим в известных парижских пригородах, стали обычным явлением, поэтому мы хотим защитить Тео и всех остальных».
Но уже спустя час после начала акции из толпы в полицию полетели камни, бутылки и пиротехника, бойцы спецподразделений полиции для разгона толпы применили слезоточивый газ.
Все началось две недели назад в городке Оне-су-Буа. Вечером во время обычного рейда полицейские остановили для проверки документов на улице молодого человека 22 лет по имени Тео. Во время задержания полицейские применили силу, избивая его дубинками. Речь сейчас уже идет и об изнасиловании. О том, чтобы показать его медикам, полицейские задумались, только когда доставили его в участок. Врачам пришлось сделать мужчине операцию. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Полицейским предъявлено обвинение по статье «Умышленное насилие в сговоре».
Президент Олланд лично поехал в неблагополучный пригород и попытался успокоить население, призывая к взаимному уважению.
Франсуа Олланд: «Уважение — вот что должно соблюдаться в стране в отношении властных структур. Нам нужна полиция для обеспечения безопасности для всех и каждого, а также правосудие для вынесения приговоров. Во Франции соблюдается свобода манифестаций, но в стране не существует свободы все крушить на своем пути».
Но людей было уже не остановить. Практически ежедневно то в одном, то в другом пригородах Парижа вспыхивали спонтанные акции протеста, бились витрины, поджигались автомобили. И опять в правоохранителей летели камни и бутылки с зажигательной смесью. Полиция, как обычно, отвечала слезоточивым газом и массовыми задержаниями — всего 245 человек за две недели. Сказать о том, что эти беспорядки как-то влияют на политическую жизнь Франции, было бы неверно. Единственная из кандидатов в президенты, кто отреагировал на происходящее, — это Марин Ле Пен.
Марин Ле Пен: «Хотим напомнить, что в стране действует чрезвычайное положение. Спрашивается, чему оно призвано служить, если правительство отказывается применять средства, необходимые для поддержания общественного порядка и обеспечения уважения закона?»
Как пишет сегодня французская пресса, если 12 лет назад волнения в парижских пригородах воспринимались как что-то экстраординарное, то сейчас — это рутина, повседневная действительность, в которой Франция пребывает уже несколько лет.
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