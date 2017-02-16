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  • 16.02, 17:45
Житель Екатеринбурга спас упавшего на рельсы в метро школьника: видео. дети и подростки, Екатеринбург, метро, несчастные случаи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Житель Екатеринбурга спас упавшего на рельсы в метро школьника: видео

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Житель Екатеринбурга спас упавшего на рельсы в метро школьника: видео

Житель Екатеринбурга спас упавшего на рельсы в метро школьника: видео

Житель Екатеринбурга спас упавшего на рельсы в метро школьника: видео
  • Фото: екб.66.мвд.рф

    • В Екатеринбурге неизвестный мужчина спас второклассника, упавшего на рельсы в метро. ЧП попало в объектив камер видеонаблюдения.

    Как сообщает сайт «Комсомольской правды», инцидент произошел сегодня днем на станции метро «Геологическая». Восьмилетний мальчик увлекся разговором по телефону и упал на пути. Ребенок получил серьезный перелом тазобедренного сустава и не мог встать самостоятельно.

    Как видно на записи, испуганного школьника спас неизвестный мужчина. Он прыгнул на рельсы и поднял ребенка на станцию при помощи других пассажиров.

    Из сообщения УМВД по Екатеринбургу: «Мальчику оказали помощь, сейчас он госпитализирован в больницу. А мужчина, который спас ребенка, остался анонимным героем. Родители мальчика наверняка захотят поблагодарить его за спасение сына, а в полиции он будет важным свидетелем».

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