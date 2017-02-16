Бывшего боевика «Джебхат ан-Нусры» осудили на семь лет колонии в Петербурге

Ленинградский окружной суд вынес приговор воевавшему на стороне группировки «Джебхат ан-Нусра » уроженцу Киргизии.

19-летний наемник осужден на семь лет колонии общего режима с ограничением свободы на год. В 2015-м еще несовершеннолетний уроженец Киргизии Исламжон Захидов, проживая в Сыктывкаре, приехал в гости к матери во Владивосток и украл в магазине, где она работала, деньги на билет в Сирию.



Там он прошел спецподготовку и принимал участие в военных действиях на стороне боевиков — в том числе в Алеппо, Идлибе и Латакии. Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства (отсутствие ранних судимостей Захидова, помощь следствию) и вынес приговор с учетом общественной опасности подсудимого.



Сторона защиты намерена обжаловать приговор. Во время оглашения приговора Захидов держался спокойно и заявил, что раскаивается в содеянном и полностью признает свою вину. Молодой человек признался, что находился под влиянием отца, обещавшего его женить в Египте. Тот до сих пор находится Сирии и, по словам подсудимого, стал помощником одного из командиров «Джебхат ан-Нусры».



Сам Захидов, который, по словам адвоката, знает пять языков и учился в Каире, зону боевых действий покинул в апреле прошлого года втайне от отца и выехал в Турцию, чтобы вернуться к матери. Оттуда его депортировали в Россию за нарушение визового режима. Сейчас в Сирии проживает старшая сестра Захидова. Она замужем за боевиком.