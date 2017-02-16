В Бонне проходит встреча Лаврова и Тиллерсона

Сегодня в Бонне проходит встреча глав МИД «Большой двадцатки». Планируется обсудить миграционный кризис и борьбу с терроризмом. Впрочем, это официальная программа, как минимум не меньший интерес вызывают встречи на полях форума.
Сегодня дипломаты получат возможность сверить часы мировой политики — в Германию приехали новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон, также в двусторонних встречах примет участие недавно назначенный министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль. Ожидается, что встречу в Бонне будут сопровождать митинги антиглобалистов.
Как сообщают СМИ, Лавров и Тиллерсон уже начали встречу. В ходе нее российский министр заявил, что у него с американским коллегой есть немало вопросов для обсуждения. В основном это темы, которые затрагивались президентами России и США во время телефонного разговора.
Сергей Лавров: «Я рассчитываю, что по каждой из этих тем мы сможем определить параметры нашей дальнейшей работы».
В конце января президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине и Сирии, а также важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом.
Стоит отметить, что госсекретарю США организаторы встречи не позволили договорить вступительное слово. Тиллерсон лишь успел сказать спасибо и что ему приятно видеть Лаврова. После этого организаторы встречи с американской стороны прервали его и попросили журналистов выйти. Однако журналист AP Мэтью Ли все же успел задать вопрос Лаврову, поинтересовавшись, не обеспокоены ли в Москве «турбулентностью», которая в последнее время наблюдается в Вашингтоне. Лавров в ходе ответа заявил: «мы не вмешиваемся во внутренние дела других государств».
Как сообщают СМИ, Лавров и Тиллерсон уже начали встречу. В ходе нее российский министр заявил, что у него с американским коллегой есть немало вопросов для обсуждения. В основном это темы, которые затрагивались президентами России и США во время телефонного разговора.
Сергей Лавров: «Я рассчитываю, что по каждой из этих тем мы сможем определить параметры нашей дальнейшей работы».
В конце января президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине и Сирии, а также важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом.
Стоит отметить, что госсекретарю США организаторы встречи не позволили договорить вступительное слово. Тиллерсон лишь успел сказать спасибо и что ему приятно видеть Лаврова. После этого организаторы встречи с американской стороны прервали его и попросили журналистов выйти. Однако журналист AP Мэтью Ли все же успел задать вопрос Лаврову, поинтересовавшись, не обеспокоены ли в Москве «турбулентностью», которая в последнее время наблюдается в Вашингтоне. Лавров в ходе ответа заявил: «мы не вмешиваемся во внутренние дела других государств».
Комментарии