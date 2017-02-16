Владимирские селекционеры рассказали, как обогатиться на червях

Селекционеры из Владимирской области вывели «золотую антилопу». И хотя животное это вовсе не парнокопытное, но сказочным талантом оставлять после себя несметные богатства определенно обладает. Да еще и огромную пользу для окружающей среды приносит.

В ковровском НИИ червя жизнь ползучих изучили в деталях. Например, всегда найдутся те, кого что-то не устроит в текущем положении дел, и в поисках лучшей жизни они обязательно поползут в соседнюю навозную кучу. И у червей тоже возможны перепады настроения. Если свернулся кольцом — значит, устал, если блестит и извивается — здоров и эмоционально возбужден.



Это чудо селекции способно перерабатывать навоз в чистое удобрение в 140 раз быстрее, чем непородистые соплеменники. Шри-Ланка, Иордания и Ливия готовы закупать и владимирских червяков, и продукты их жизнедеятельности.



Российские заводчики добиваются внесения дождевого червя в реестр сельскохозяйственных животных наряду с крупнорогатым скотом. Червь селекционный сейчас все равно на балансе учитывается как животное на откорме.



Вход в этот бизнес — всего 1500 рублей. Столько стоит килограмм червя. А уже через год этот первоначальный капитал превратится в полторы тонны. И биомасса за сутки будет выдавать по полторы тонны плодородной земли.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Шамина.