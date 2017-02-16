Участники проекта «Ты супер!» учатся верить в себя

Сегодня у участников проекта «Ты супер!» начались прогоны перед вторым эфирным днем отборочного тура. Для молодых талантов, которым еще только предстоит выйти на сцену конкурса, это самые напряженные дни. Сейчас они как никогда остро чувствуют: чтобы получить шанс на победу в шоу, сперва им придется побороть внутренние страхи.
Подмосковная база проекта «Ты супер!» вновь превратилась в музыкальный дом. К выступлению готовятся дети, которым еще только предстоят первые выступления. Те, кто уже побывал на сцене, увидел судей и услышал их советы, могут смело сказать: «Там правда не страшно». Они уже рассказали другим участникам, где и сколько камер, какие вопросы задает ведущий. Ну и предупредили, что могут быть сюрпризы.
Вокруг Любы Зинкиной вьются гример, стилист и парикмахер — и это всего лишь перед прогоном. А раньше она выступала только в детдомовском актовом зале.
Люба Зинкина, участница проекта «Ты супер!»: «Я вот помню, что меня из больницы туда привезли. Маму в тюрьму посадили».
Марат Дауров, директор детского дома: «Это были ограбления, кражи. И все эти годы мама находилась в местах не столь отдаленных».
Последний раз маму Люба видела больше полугода назад. Папы не стало, когда девочке исполнилось 10 лет, с тех пор она живет в детском доме. И все это время она не просто надеется, а ждет, когда мама приедет и заберет ее домой.
Люба Зинкина: «Я молилась постоянно: „Поскорей бы, поскорей бы“. Меня удочерить хотели. Я постоянно отказывалась, говорила, что маму жду».
Чтобы немного отвлечься от ожидания хоть какой-то весточки от матери, Любе только и оставалось, что работать над собой, готовиться ко взрослой жизни самостоятельно. И заставлять себя не надеяться больше на воссоединение семьи.
Марат Дауров: «Поначалу было достаточно тяжело вообще ее выставить на сцену, она постоянно капризничала. Да и сейчас, допустим, если вдруг у нее происходит какой-то срыв, она может бросить микрофон, убежать со сцены, уйти. В этот день, конечно же, с ней уже бесполезно работать, но буквально на следующий день придет, сделает свое дело, споет эту песню, разучит».
Но даже набив столько шишек, она не научилась самому главному — верить в себя. И даже пройдя тяжелейший отбор, Люба все равно не строит иллюзий.
Люба Зинкина: «У меня всегда бывают плохие предчувствия. И вот сейчас тоже. У меня очень низкая самооценка. Я всегда себя считаю хуже других, хуже всех».
Эти мысли есть в голове каждого участника проекта. И больших усилий стоит всем им доказать: вне зависимости от нажатых и не нажатых кнопок эти дети — уже супер.
Просматривать выступления юных конкурсантов, голосовать за понравившихся участников и следить за новостями проекта можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android. А следующий выпуск шоу «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru 18 февраля в 20:00.
Вокруг Любы Зинкиной вьются гример, стилист и парикмахер — и это всего лишь перед прогоном. А раньше она выступала только в детдомовском актовом зале.
Люба Зинкина, участница проекта «Ты супер!»: «Я вот помню, что меня из больницы туда привезли. Маму в тюрьму посадили».
Марат Дауров, директор детского дома: «Это были ограбления, кражи. И все эти годы мама находилась в местах не столь отдаленных».
Последний раз маму Люба видела больше полугода назад. Папы не стало, когда девочке исполнилось 10 лет, с тех пор она живет в детском доме. И все это время она не просто надеется, а ждет, когда мама приедет и заберет ее домой.
Люба Зинкина: «Я молилась постоянно: „Поскорей бы, поскорей бы“. Меня удочерить хотели. Я постоянно отказывалась, говорила, что маму жду».
Чтобы немного отвлечься от ожидания хоть какой-то весточки от матери, Любе только и оставалось, что работать над собой, готовиться ко взрослой жизни самостоятельно. И заставлять себя не надеяться больше на воссоединение семьи.
Марат Дауров: «Поначалу было достаточно тяжело вообще ее выставить на сцену, она постоянно капризничала. Да и сейчас, допустим, если вдруг у нее происходит какой-то срыв, она может бросить микрофон, убежать со сцены, уйти. В этот день, конечно же, с ней уже бесполезно работать, но буквально на следующий день придет, сделает свое дело, споет эту песню, разучит».
Но даже набив столько шишек, она не научилась самому главному — верить в себя. И даже пройдя тяжелейший отбор, Люба все равно не строит иллюзий.
Люба Зинкина: «У меня всегда бывают плохие предчувствия. И вот сейчас тоже. У меня очень низкая самооценка. Я всегда себя считаю хуже других, хуже всех».
Эти мысли есть в голове каждого участника проекта. И больших усилий стоит всем им доказать: вне зависимости от нажатых и не нажатых кнопок эти дети — уже супер.
Просматривать выступления юных конкурсантов, голосовать за понравившихся участников и следить за новостями проекта можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android. А следующий выпуск шоу «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru 18 февраля в 20:00.
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