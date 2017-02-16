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  • 16.02, 17:44

Машина с российскими дипломатами попала в ДТП в Бишкеке

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Машина с российскими дипломатами попала в ДТП в Бишкеке

Машина с российскими дипломатами попала в ДТП в Бишкеке

Машина с двумя сотрудниками российского посольства в Киргизии столкнулась с грузовым микроавтобусом в Бишкеке.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что около 16:00 (14:00 мск) автомобиль марки Toyota Prado с дипломатическими номерами, принадлежащими посольству России, столкнулся с грузовым Mercedes-Benz Sprinter по дороге в аэропорт Манас.

В машине находились два сотрудника посольства. По предварительным данным, один из автомобилей проехал перекресток на большой скорости на запрещающий сигнал светофора. Оба водителя госпитализированы.

Информацию о ДТП РИА Новости подтвердили в пресс-службе диппредставительства.

Из сообщения пресс-службы: «Информацию о факте ДТП мы подтверждаем, больше пока никакой информации дать не можем. В настоящий момент обстоятельства выясняются. На месте происшествия находятся представители посольства».

Согласно номерным знакам, Toyota была закреплена за дипломатическим сотрудником посольства.

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