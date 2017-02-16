Пьяный петербуржец избил фельдшера скорой

Следственный комитет задержал
39-летнего жителя, который с кулаками набросился на прибывшего по вызову медика.
Инцидент произошел накануне, когда бригада скорой помощи приехала в общежитие на улице Ткачей в Невском районе. Их вызвали к явно перебравшему мужчине. Однако помочь ему фельдшер не смогла.
Когда медик вошла в комнату, 38-летний товарищ пьяного пациента, также находившийся в подпитии, набросился на женщину и ударил ее кулаком в лицо. Коллеги пострадавшей диагностировали у нее травму головы. Сейчас медику назначено амбулаторное лечение.
Нападавшего мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Когда медик вошла в комнату, 38-летний товарищ пьяного пациента, также находившийся в подпитии, набросился на женщину и ударил ее кулаком в лицо. Коллеги пострадавшей диагностировали у нее травму головы. Сейчас медику назначено амбулаторное лечение.
Нападавшего мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
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