Родственники пытаются через суд выписать паралимпийскую чемпионку из ее квартиры

Анастасия Аброскина, чемпионка России по паралимпийской конной выездке, которую родственники выгнали из ее же квартиры, пошла на крайние меры. Спортсменка через суд пытается выселить брата из «трешки». Жилплощадь она получила от государства как инвалид. Но теперь родственники не пускают ее даже на порог.

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Несмотря на свой диагноз — ДЦП и инвалидность — Анастасия Аброскина не боится сложностей и всегда стремится к победе. Но сегодня, признается чемпионка Москвы и России по паралимпийской конной выездке, для нее будет самый сложный поединок. Ведь в качестве противников — родные люди. Отец и брат девушки решили через суд выгнать Анастасию из ее же квартиры.



Анастасия Аброскина: «Я в шоке от того, что моя семья, мой родной отец… Сводный брат — я еще могу понять, потому что он сводный, мы с ним не общались, но вот своего отца я не могу понять в этой ситуации».



Анастасия также является моделью, причем первой в России моделью с ДЦП. Она выступала в различных показах, участвовала в фотосессиях.



Сегодня ее брат и отец в суде добиваются решения суда о выселении. При этом утверждают, что не были против ее проживания. И готовы хоть сейчас передать ей ключи от квартиры.



Дело в том, что трехкомнатную квартиру семье чемпионки выдали по закону. Однако Анастасия практически там не жила — все время на соревнованиях и сборах. А затем и вовсе решила попробовать пожить самостоятельно, без родителей. Арендовала квартиру рядом со спорткомплексом. А когда поняла, что все-таки нуждается в помощи близких, захотела вернуться, но дверь ей просто не открыли.



Анастасия Аброскина: «За шесть лет я сменила кучу квартир съемных. А в квартире, которая была выдана мне по льготе, живет здоровый человек. Живет там со своей семьей и совершенно не хочет меня туда пускать, не хочет со мной жить и не хочет никак услышать меня».



Тогда же девушка узнала, что брат с отцом, которые все это время одни жили в «трешке», уже подали иск в суд с просьбой выписать Анастасию. Причина — она уже полгода не платит за коммунальные услуги. Однако в суде Алексей Суетин вдруг заявил, что никогда не препятствовал тому, чтобы дочь жила с ними.



Однако ключей дочери Алексей сегодня так и не дал. При этом мужчина знает, что, если Настю лишат прописки, она автоматически потеряет и другие льготы, положенные людям с ограниченными возможностями. После заседания суда все разошлись, как чужие люди. Настя вновь отправилась в свою арендованную квартиру. Но заявила, что отступать она не будет.

