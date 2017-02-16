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  • 16.02, 17:44
Наехавшая на пешеходов во Владивостоке автомобилистка объяснила причины ДТП. Владивосток, ДТП. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Наехавшая на пешеходов во Владивостоке автомобилистка объяснила причины ДТП

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Наехавшая на пешеходов во Владивостоке автомобилистка объяснила причины ДТП

Наехавшая на пешеходов во Владивостоке автомобилистка объяснила причины ДТП

Наехавшая на пешеходов во Владивостоке автомобилистка объяснила причины ДТП

    Женщина, которая спровоцировала ДТП на острове Русский во Владивостоке, рассказала, почему не справилась с управлением.

    Напомним, ДТП произошло ранним утром на пешеходном переходе. Дождавшись зеленого сигнала светофора, группа студентов и работников местного вуза начала переходить дорогу, когда неожиданно их атаковал автомобиль.

    На записи видеорегистратора видно, что, приближаясь к зебре, машина даже не пыталась притормозить и в итоге протаранила толпу людей. Не меньше 11 человек были сбиты с ног. И лишь за пределами зебры иномарка остановилась.

    Известно, что права у автолюбительницы уже давно, но эта машина у нее появилась лишь два дня назад. Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства инцидента. По словам виновницы ДТП, на скользкой дороге она не смогла затормозить перед светофором.

    Наталья Мирошникова: «Не справилась с управлением, не смогла затормозить. Скользкая дорога».

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