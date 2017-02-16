Наехавшая на пешеходов во Владивостоке автомобилистка объяснила причины ДТП

Женщина, которая спровоцировала ДТП на острове Русский во Владивостоке, рассказала, почему не справилась с управлением.
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Напомним, ДТП произошло ранним утром на пешеходном переходе. Дождавшись зеленого сигнала светофора, группа студентов и работников местного вуза начала переходить дорогу, когда неожиданно их атаковал автомобиль.
На записи видеорегистратора видно, что, приближаясь к зебре, машина даже не пыталась притормозить и в итоге протаранила толпу людей. Не меньше 11 человек были сбиты с ног. И лишь за пределами зебры иномарка остановилась.
Известно, что права у автолюбительницы уже давно, но эта машина у нее появилась лишь два дня назад. Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства инцидента. По словам виновницы ДТП, на скользкой дороге она не смогла затормозить перед светофором.
Наталья Мирошникова: «Не справилась с управлением, не смогла затормозить. Скользкая дорога».
На записи видеорегистратора видно, что, приближаясь к зебре, машина даже не пыталась притормозить и в итоге протаранила толпу людей. Не меньше 11 человек были сбиты с ног. И лишь за пределами зебры иномарка остановилась.
Известно, что права у автолюбительницы уже давно, но эта машина у нее появилась лишь два дня назад. Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства инцидента. По словам виновницы ДТП, на скользкой дороге она не смогла затормозить перед светофором.
Наталья Мирошникова: «Не справилась с управлением, не смогла затормозить. Скользкая дорога».
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