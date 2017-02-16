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  • 16.02, 17:44

СМИ узнали, кому Трамп доверил носить ядерный чемоданчик

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СМИ узнали, кому Трамп доверил носить ядерный чемоданчик

СМИ узнали, кому Трамп доверил носить ядерный чемоданчик

СМИ узнали, кому Трамп доверил носить ядерный чемоданчик
  • Фото: facebook.com

    • Фотография помощника президента США с ядерным чемоданчиком — устройством для приведения в действие ядерного арсенала страны — была сделана на встрече Дональда Трампа и премьером Японии Синдзо Абэ.

    По данным портала TMZ, ядерный чемоданчик носит выпускник военной академии West Point Рикардо Тёрнер. Он — военный помощник в администрации президента. Снимок Тёрнера с ядерным чемоданчиком, который в Соединенных Штатах называют «ядерный футбол», был сделан в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.




    Имя ответственного за ядерный арсенал страны сообщил изданию один из гостей мероприятия — Ричард Деагазио. Он опубликовал фото вместе с улыбающимся Тёрнером в соцсетях и подписал: «Это Рик, он носит „футбол“».

    Как сообщает TMZ, недавно президент Дональд Трамп повысил в должности майора Рикардо Тёрнера до подполковника. Военные помощники, как правило, обеспечивают прямую помощь главе государства в том числе в чрезвычайных ситуациях, но не всем из них доверяют хранить коды от ядерного оружия.

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