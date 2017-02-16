СМИ узнали, кому Трамп доверил носить ядерный чемоданчик

Фотография помощника президента США с ядерным чемоданчиком — устройством для приведения в действие ядерного арсенала страны — была сделана на встрече Дональда Трампа и премьером Японии Синдзо Абэ.
По данным портала TMZ, ядерный чемоданчик носит выпускник военной академии West Point Рикардо Тёрнер. Он — военный помощник в администрации президента. Снимок Тёрнера с ядерным чемоданчиком, который в Соединенных Штатах называют «ядерный футбол», был сделан в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.
Имя ответственного за ядерный арсенал страны сообщил изданию один из гостей мероприятия — Ричард Деагазио. Он опубликовал фото вместе с улыбающимся Тёрнером в соцсетях и подписал: «Это Рик, он носит „футбол“».
Как сообщает TMZ, недавно президент Дональд Трамп повысил в должности майора Рикардо Тёрнера до подполковника. Военные помощники, как правило, обеспечивают прямую помощь главе государства в том числе в чрезвычайных ситуациях, но не всем из них доверяют хранить коды от ядерного оружия.
So for the low price of 200K Richard DeAgazio was able to stand next to the nuclear football. Hope he isn’t a «bad dude» pic.twitter.com/AjOaDaDbv2— Truther Dare (@truther_dare) 13 февраля 2017 г.
Имя ответственного за ядерный арсенал страны сообщил изданию один из гостей мероприятия — Ричард Деагазио. Он опубликовал фото вместе с улыбающимся Тёрнером в соцсетях и подписал: «Это Рик, он носит „футбол“».
Как сообщает TMZ, недавно президент Дональд Трамп повысил в должности майора Рикардо Тёрнера до подполковника. Военные помощники, как правило, обеспечивают прямую помощь главе государства в том числе в чрезвычайных ситуациях, но не всем из них доверяют хранить коды от ядерного оружия.
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