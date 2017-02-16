Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.02, 17:45
Сбившая пешеходов на зебре жительница Владивостока могла впервые сесть за руль. Владивосток, ДТП. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сбившая пешеходов на зебре жительница Владивостока могла впервые сесть за руль

25 комментариев
Сбившая пешеходов на зебре жительница Владивостока могла впервые сесть за руль

Сбившая пешеходов на зебре жительница Владивостока могла впервые сесть за руль

Сбившая пешеходов на зебре жительница Владивостока могла впервые сесть за руль

    Автоинспекторы предполагают, что женщина, которая спровоцировала ДТП на острове Русский во Владивостоке, могла впервые сесть за руль с момента получения прав 14 лет назад.

    Наталья Мирошникова — начальник научно-образовательного отдела Приморского океанариума. Она заявила, что на скользкой дороге не смогла затормозить перед светофором. В результате наезда на переходе 50-летняя женщина и 18-летняя девушка были госпитализированы. Медики диагностировали у них сотрясение, ушибы и переломы.

    Известно, что права у автолюбительницы уже давно, но эта машина у нее появилась лишь два дня назад. Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства инцидента.

    Наталья Мирошникова: «Не справилась с управлением, не смогла затормозить. Скользкая дорога».

    Полицейские уже выяснили, что праворульную иномарку женщина купила всего два дня назад. Возможно, что с непривычки она перепутала педали тормоза и газа. Известно, что Наталья Мирошникова направлялась на работу. Она начальник научно-образовательного отдела Приморского океанариума. Ее показывают по местному телевидению, у нее часто бывают студенты университета. Наталья исповедует буддизм, много времени проводит на природе.

    Учитывая безупречную водительскую биографию женщины (ни штрафов, ни мелких аварий), автоинспекторы предполагают, что с момента получения прав 14 лет назад Наталья могла впервые сесть за руль, а перед пешеходным переходом просто перепутала педали газа и тормоза.

    Судьбу Натальи Мирошниковой полицейские обещают решить в ближайшее время. Вероятнее всего, женщину лишат водительских прав.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru