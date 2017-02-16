Сбившая пешеходов на зебре жительница Владивостока могла впервые сесть за руль

Автоинспекторы предполагают, что женщина, которая спровоцировала ДТП на острове Русский во Владивостоке, могла впервые сесть за руль с момента получения прав 14 лет назад.
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Наталья Мирошникова — начальник научно-образовательного отдела Приморского океанариума. Она заявила, что на скользкой дороге не смогла затормозить перед светофором. В результате наезда на переходе 50-летняя женщина и 18-летняя девушка были госпитализированы. Медики диагностировали у них сотрясение, ушибы и переломы.
Известно, что права у автолюбительницы уже давно, но эта машина у нее появилась лишь два дня назад. Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства инцидента.
Наталья Мирошникова: «Не справилась с управлением, не смогла затормозить. Скользкая дорога».
Полицейские уже выяснили, что праворульную иномарку женщина купила всего два дня назад. Возможно, что с непривычки она перепутала педали тормоза и газа. Известно, что Наталья Мирошникова направлялась на работу. Она начальник научно-образовательного отдела Приморского океанариума. Ее показывают по местному телевидению, у нее часто бывают студенты университета. Наталья исповедует буддизм, много времени проводит на природе.
Учитывая безупречную водительскую биографию женщины (ни штрафов, ни мелких аварий), автоинспекторы предполагают, что с момента получения прав 14 лет назад Наталья могла впервые сесть за руль, а перед пешеходным переходом просто перепутала педали газа и тормоза.
Судьбу Натальи Мирошниковой полицейские обещают решить в ближайшее время. Вероятнее всего, женщину лишат водительских прав.
Известно, что права у автолюбительницы уже давно, но эта машина у нее появилась лишь два дня назад. Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства инцидента.
Наталья Мирошникова: «Не справилась с управлением, не смогла затормозить. Скользкая дорога».
Полицейские уже выяснили, что праворульную иномарку женщина купила всего два дня назад. Возможно, что с непривычки она перепутала педали тормоза и газа. Известно, что Наталья Мирошникова направлялась на работу. Она начальник научно-образовательного отдела Приморского океанариума. Ее показывают по местному телевидению, у нее часто бывают студенты университета. Наталья исповедует буддизм, много времени проводит на природе.
Учитывая безупречную водительскую биографию женщины (ни штрафов, ни мелких аварий), автоинспекторы предполагают, что с момента получения прав 14 лет назад Наталья могла впервые сесть за руль, а перед пешеходным переходом просто перепутала педали газа и тормоза.
Судьбу Натальи Мирошниковой полицейские обещают решить в ближайшее время. Вероятнее всего, женщину лишат водительских прав.
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