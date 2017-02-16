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  • 16.02, 17:45

В Воронеже автомобиль сбил экс-гитариста «Сектора Газа» Игоря Кущева

1 комментарий
В Воронеже автомобиль сбил <nobr>экс-гитариста</nobr> «Сектора Газа» Игоря Кущева

В Воронеже автомобиль сбил экс-гитариста «Сектора Газа» Игоря Кущева

В Воронеже автомобиль сбил <nobr>экс-гитариста</nobr> «Сектора Газа» Игоря Кущева
  • Фото: Игорь Кущев /vk.com

    • Авария произошла на улице Владимира Невского накануне днем, около 16:30. После ДТП пострадавший 57-летний музыкант был доставлен в реанимацию.

    Иномарка Kia Ceed сбила Игоря Кущева, когда он переходил дорогу. За рулем авто находился 28-летний водитель. От удара бывшего гитариста «Сектора Газа» отбросило на другую машину.

    В результате аварии музыкант получил многочисленные травмы. Его доставили в реанимацию. Медики диагностировали у него ушиб головного мозга, сообщает «Блокнот Воронеж».

    Игорь Кущев вступил в группу «Сектор Газа» в 1989 году, когда музыканты работали над альбомами «Плуги-вуги» и «Колхозный панк». Он вышел из состава группы в 1991 году и организовал свой коллектив «Школа».

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