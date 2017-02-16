В Воронеже автомобиль сбил экс-гитариста «Сектора Газа» Игоря Кущева

Авария произошла на улице Владимира Невского накануне днем, около 16:30. После ДТП пострадавший
57-летний музыкант был доставлен в реанимацию.
Иномарка Kia Ceed сбила Игоря Кущева, когда он переходил дорогу. За рулем авто находился 28-летний водитель. От удара бывшего гитариста «Сектора Газа» отбросило на другую машину.
В результате аварии музыкант получил многочисленные травмы. Его доставили в реанимацию. Медики диагностировали у него ушиб головного мозга, сообщает «Блокнот Воронеж».
Игорь Кущев вступил в группу «Сектор Газа» в 1989 году, когда музыканты работали над альбомами «Плуги-вуги» и «Колхозный панк». Он вышел из состава группы в 1991 году и организовал свой коллектив «Школа».
В результате аварии музыкант получил многочисленные травмы. Его доставили в реанимацию. Медики диагностировали у него ушиб головного мозга, сообщает «Блокнот Воронеж».
Игорь Кущев вступил в группу «Сектор Газа» в 1989 году, когда музыканты работали над альбомами «Плуги-вуги» и «Колхозный панк». Он вышел из состава группы в 1991 году и организовал свой коллектив «Школа».
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