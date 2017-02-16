Ученые предупредили о разрушительном землетрясении и цунами в США

Группа американских геологов заявила, что штат Калифорния в ближайшее время ожидает разрушительное землетрясение.
Судя по статье, которую ученые опубликовали в журнале Geophysical Research Letter, под городом Санта-Барбара на юге штата находится геологический разлом. Проведя компьютерное моделирование, ученые пришли к выводу, что в ближайшее время разлом может начать увеличиваться, что приведет к землетрясению силой до 8 баллов.
В результате землетрясения целый город может уйти под землю. Вместе с тем часть разлома располагается под океаном, что может также вызвать разрушительное цунами.
Ранее в Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение в связи с прорывом Орвиллской плотины. Причиной разрушения дамбы стали проливные дожди.
В результате землетрясения целый город может уйти под землю. Вместе с тем часть разлома располагается под океаном, что может также вызвать разрушительное цунами.
Ранее в Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение в связи с прорывом Орвиллской плотины. Причиной разрушения дамбы стали проливные дожди.
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