Джон Уоррен ищет компаньона для поездки в Норвегию

Ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен колесит по миру в поисках гастрономических восторгов. Теперь ему можно не только завидовать. На днях ведущий объявил конкурс, который позволит победителю на четыре дня отправиться вместе с ним в Норвегию, чтобы отведать местных деликатесов и, конечно, сняться в программе «Поедем, поедим!». Причем не в одиночестве, а с
кем-то из близких или друзей — ведь победитель получит путевку на двоих.
Правила просты: в каждом из 15 выпусков программы «Поедем, поедим!» на НТВ с 11 февраля по 27 мая 2017 года Джон Уоррен будет показывать фотографии Норвегии. Телезрители должны отгадать, что это за место, рассказать, какая история или событие с ним связаны, и отправить ответ на электронный адрес poedim.ntv@mail.ru.
Победителем станет не только тот, кто быстрее пришлет ответ, но также развернуто и познавательно расскажет об этой точке на карте.
В каждом выпуске Джон будет называть имя победителя промежуточного этапа, которому достанется памятный приз: фартук, кружка или тарелка с фирменным логотипом программы «Поедем, поедим!» и сувениры от Совета по туризму Норвегии Visit Norway. В финале конкурса среди них будет разыгран главный приз — поездка в сказочную Норвегию в июне 2017 года.
Внимательно смотрите новые выпуски программы в эфире НТВ по субботам в 13:05 (пропущенные можно найти на сайте НТВ.Ru) и собирайте чемоданы.
Победителем станет не только тот, кто быстрее пришлет ответ, но также развернуто и познавательно расскажет об этой точке на карте.
В каждом выпуске Джон будет называть имя победителя промежуточного этапа, которому достанется памятный приз: фартук, кружка или тарелка с фирменным логотипом программы «Поедем, поедим!» и сувениры от Совета по туризму Норвегии Visit Norway. В финале конкурса среди них будет разыгран главный приз — поездка в сказочную Норвегию в июне 2017 года.
Внимательно смотрите новые выпуски программы в эфире НТВ по субботам в 13:05 (пропущенные можно найти на сайте НТВ.Ru) и собирайте чемоданы.
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