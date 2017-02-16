Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.02, 17:45
Джон Уоррен ищет компаньона для поездки в Норвегию. Норвегия, НТВ, телевидение, туризм и путешествия, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Джон Уоррен ищет компаньона для поездки в Норвегию

комментировать
Джон Уоррен ищет компаньона для поездки в Норвегию

Джон Уоррен ищет компаньона для поездки в Норвегию

Джон Уоррен ищет компаньона для поездки в Норвегию

    Ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен колесит по миру в поисках гастрономических восторгов. Теперь ему можно не только завидовать. На днях ведущий объявил конкурс, который позволит победителю на четыре дня отправиться вместе с ним в Норвегию, чтобы отведать местных деликатесов и, конечно, сняться в программе «Поедем, поедим!». Причем не в одиночестве, а с кем-то из близких или друзей — ведь победитель получит путевку на двоих.

    Правила просты: в каждом из 15 выпусков программы «Поедем, поедим!» на НТВ с 11 февраля по 27 мая 2017 года Джон Уоррен будет показывать фотографии Норвегии. Телезрители должны отгадать, что это за место, рассказать, какая история или событие с ним связаны, и отправить ответ на электронный адрес poedim.ntv@mail.ru.

    Победителем станет не только тот, кто быстрее пришлет ответ, но также развернуто и познавательно расскажет об этой точке на карте.

    В каждом выпуске Джон будет называть имя победителя промежуточного этапа, которому достанется памятный приз: фартук, кружка или тарелка с фирменным логотипом программы «Поедем, поедим!» и сувениры от Совета по туризму Норвегии Visit Norway. В финале конкурса среди них будет разыгран главный приз — поездка в сказочную Норвегию в июне 2017 года.

    Внимательно смотрите новые выпуски программы в эфире НТВ по субботам в 13:05 (пропущенные можно найти на сайте НТВ.Ru) и собирайте чемоданы.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru