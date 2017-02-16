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  • 16.02, 17:44
Власти придумали, как вывести рынок аренды квартир из тени. жилье, законодательство, налоги и пошлины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Власти придумали, как вывести рынок аренды квартир из тени

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Власти придумали, как вывести рынок аренды квартир из тени

Власти придумали, как вывести рынок аренды квартир из тени

    По оценке экспертов, из всего жилья, которое сдается в экономклассе, налоги со своего дохода платят только 5% собственников. Об этом пишут «Известия».

    Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин рассказал газете, что Минстрой вместе с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию предлагают ввести налоговый вычет, но только для тех, кто снимает жилье.

    Суть в том, что человек будет иметь возможность уменьшить базу для подоходного налога. Естественно, квартиросъемщик сможет получить льготу только в том случае, если собственник жилья будет сообщать о своей деятельности в налоговую.

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