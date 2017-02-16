Власти придумали, как вывести рынок аренды квартир из тени

По оценке экспертов, из всего жилья, которое сдается в экономклассе, налоги со своего дохода платят только 5% собственников. Об этом пишут «Известия».
Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин рассказал газете, что Минстрой вместе с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию предлагают ввести налоговый вычет, но только для тех, кто снимает жилье.
Суть в том, что человек будет иметь возможность уменьшить базу для подоходного налога. Естественно, квартиросъемщик сможет получить льготу только в том случае, если собственник жилья будет сообщать о своей деятельности в налоговую.
Суть в том, что человек будет иметь возможность уменьшить базу для подоходного налога. Естественно, квартиросъемщик сможет получить льготу только в том случае, если собственник жилья будет сообщать о своей деятельности в налоговую.
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