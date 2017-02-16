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  • 16.02, 17:45
СМИ: вступление в силу «закона Яровой» могут отложить. законодательство, Интернет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

СМИ: вступление в силу «закона Яровой» могут отложить

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СМИ: вступление в силу «закона Яровой» могут отложить

СМИ: вступление в силу «закона Яровой» могут отложить

    Вступление в силу «закона Яровой» может быть отложено до 2019 года. По нынешним срокам он вступает в силу летом 2018-го.

    По нему операторы связи полгода обязаны хранить весь интернет-трафик, содержание телефонных звонков и СМС абонентов. Как пишут «Ведомости», в пятницу на совещании в правительстве будут обсуждаться предложения по изменению закона, которые подготовила экспертная группа.

    Та рекомендует поддержать идею МТС и создать сначала пилотный проект по хранению данных. Также собираются обсудить предложения отказаться от хранения избыточной информации вроде интернет-телевидения и торрентов.
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