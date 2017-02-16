СМИ: вступление в силу «закона Яровой» могут отложить

Вступление в силу «закона Яровой» может быть отложено до 2019 года. По нынешним срокам он вступает в силу летом
2018-го.
По нему операторы связи полгода обязаны хранить весь интернет-трафик, содержание телефонных звонков и СМС абонентов. Как пишут «Ведомости», в пятницу на совещании в правительстве будут обсуждаться предложения по изменению закона, которые подготовила экспертная группа.
Та рекомендует поддержать идею МТС и создать сначала пилотный проект по хранению данных. Также собираются обсудить предложения отказаться от хранения избыточной информации вроде интернет-телевидения и торрентов.
Та рекомендует поддержать идею МТС и создать сначала пилотный проект по хранению данных. Также собираются обсудить предложения отказаться от хранения избыточной информации вроде интернет-телевидения и торрентов.
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