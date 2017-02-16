Пересаженные на общественный транспорт саратовские чиновники решают проблемы горожан

Стать ближе к народу в буквальном смысле пришлось саратовским чиновникам. Из комфортабельных служебных иномарок их пересадили на трамваи и маршрутки. Эксперимент по налаживанию тесного контакта с населением начал глава города, чтобы служащие на себе почувствовали проблемы общественного транспорта.
На службу Константин Касьянов теперь ездит скромно. Выходить приходится на четверть часа раньше, потом на ветру ждать трамвай №3. И редкий пассажир догадается, что по соседству держится за поручни сам начальник саратовского «Горэлектротранса».
Константин Касьянов, гендиректор саратовского «Горэлектротранса»: «Бывает всякое. Люди есть раздраженные, люди всякие есть. Кому-то все равно, кто-то переживает».
В трамвае он и пассажир, и ревизор. Пересадить руководителей муниципальных предприятий на трамваи и автобусы решили в саратовской мэрии.
На общественный транспорт ответственных лиц пересадили для повышения ответственности. Чтобы чиновники проблему прочувствовали, что называется, изнутри. Служебных автомобилей их лишили временно — на месяц.
Если раньше жалобы от населения они в основном читали, то теперь приходится выслушивать лично. Узнав, что рядом с ними ВИП-пассажиры, обычные саратовцы вспоминают все: и грязь, и холод. Заместитель директора «Горэлектротранса» Дмитрий Фремке, выслушивая потоки жалоб, даже проехал свою остановку.
Дальше всех от службы живет замруководителя транспортного управления Игорь Гришаев — в поселке Саксагай, который в народе прозвали Сам-Шагай. Когда маршрутки туда не ходят, ничего другого не остается.
Итоги чиновничьего «похода в народ» подводят на планерках. Например, в рамках вынужденных ежедневных рейдов контроль уже усилен.
Сергей Бровкин, и. о. заместителя главы администрации Саратова: «Ужесточили контроль за соблюдением чистоты в автобусах, трамвая, троллейбусах. Проверки эти стали проводиться чаще».
Еще один результат: на третьем трамвайном маршруте увеличили число составов. Или так совпало, или начальнику «Горэлектротранса» надоело каждый раз ждать трамвая на морозе.
Константин Касьянов, гендиректор саратовского «Горэлектротранса»: «Бывает всякое. Люди есть раздраженные, люди всякие есть. Кому-то все равно, кто-то переживает».
В трамвае он и пассажир, и ревизор. Пересадить руководителей муниципальных предприятий на трамваи и автобусы решили в саратовской мэрии.
На общественный транспорт ответственных лиц пересадили для повышения ответственности. Чтобы чиновники проблему прочувствовали, что называется, изнутри. Служебных автомобилей их лишили временно — на месяц.
Если раньше жалобы от населения они в основном читали, то теперь приходится выслушивать лично. Узнав, что рядом с ними ВИП-пассажиры, обычные саратовцы вспоминают все: и грязь, и холод. Заместитель директора «Горэлектротранса» Дмитрий Фремке, выслушивая потоки жалоб, даже проехал свою остановку.
Дальше всех от службы живет замруководителя транспортного управления Игорь Гришаев — в поселке Саксагай, который в народе прозвали Сам-Шагай. Когда маршрутки туда не ходят, ничего другого не остается.
Итоги чиновничьего «похода в народ» подводят на планерках. Например, в рамках вынужденных ежедневных рейдов контроль уже усилен.
Сергей Бровкин, и. о. заместителя главы администрации Саратова: «Ужесточили контроль за соблюдением чистоты в автобусах, трамвая, троллейбусах. Проверки эти стали проводиться чаще».
Еще один результат: на третьем трамвайном маршруте увеличили число составов. Или так совпало, или начальнику «Горэлектротранса» надоело каждый раз ждать трамвая на морозе.
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