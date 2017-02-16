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  • 16.02, 17:45
Пересаженные на общественный транспорт саратовские чиновники решают проблемы горожан. общественный транспорт, Саратов. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пересаженные на общественный транспорт саратовские чиновники решают проблемы горожан

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Пересаженные на общественный транспорт саратовские чиновники решают проблемы горожан

Пересаженные на общественный транспорт саратовские чиновники решают проблемы горожан

Пересаженные на общественный транспорт саратовские чиновники решают проблемы горожан

    Стать ближе к народу в буквальном смысле пришлось саратовским чиновникам. Из комфортабельных служебных иномарок их пересадили на трамваи и маршрутки. Эксперимент по налаживанию тесного контакта с населением начал глава города, чтобы служащие на себе почувствовали проблемы общественного транспорта.

    На службу Константин Касьянов теперь ездит скромно. Выходить приходится на четверть часа раньше, потом на ветру ждать трамвай №3. И редкий пассажир догадается, что по соседству держится за поручни сам начальник саратовского «Горэлектротранса».

    Константин Касьянов, гендиректор саратовского «Горэлектротранса»: «Бывает всякое. Люди есть раздраженные, люди всякие есть. Кому-то все равно, кто-то переживает».

    В трамвае он и пассажир, и ревизор. Пересадить руководителей муниципальных предприятий на трамваи и автобусы решили в саратовской мэрии.

    На общественный транспорт ответственных лиц пересадили для повышения ответственности. Чтобы чиновники проблему прочувствовали, что называется, изнутри. Служебных автомобилей их лишили временно — на месяц.

    Если раньше жалобы от населения они в основном читали, то теперь приходится выслушивать лично. Узнав, что рядом с ними ВИП-пассажиры, обычные саратовцы вспоминают все: и грязь, и холод. Заместитель директора «Горэлектротранса» Дмитрий Фремке, выслушивая потоки жалоб, даже проехал свою остановку.

    Дальше всех от службы живет замруководителя транспортного управления Игорь Гришаев — в поселке Саксагай, который в народе прозвали Сам-Шагай. Когда маршрутки туда не ходят, ничего другого не остается.

    Итоги чиновничьего «похода в народ» подводят на планерках. Например, в рамках вынужденных ежедневных рейдов контроль уже усилен.

    Сергей Бровкин, и. о. заместителя главы администрации Саратова: «Ужесточили контроль за соблюдением чистоты в автобусах, трамвая, троллейбусах. Проверки эти стали проводиться чаще».

    Еще один результат: на третьем трамвайном маршруте увеличили число составов. Или так совпало, или начальнику «Горэлектротранса» надоело каждый раз ждать трамвая на морозе.

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