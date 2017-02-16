Лавров перед саммитом министров стран G20 выяснит настроения коллег из США и Германии

Сегодня внимание политиков всего мира приковано к Бонну, где встретятся министры иностранных дел «Большой двадцатки». Дипломаты обсудят миграционный кризис и борьбу с терроризмом. Впервые проведут переговоры Сергей Лавров и его американский коллега — новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Встреча министров иностранных дел «Большой двадцатки» в Бонне, плавно перетекающая в весьма представительную международную конференцию по безопасности в Мюнхене, — это фактически первая возможность сверить мировые внешнеполитические часы после прихода к власти в Соединенных Штатах новой администрации и замены, произведенной на посту министра иностранных дел Германии.
Сергей Лавров сегодня еще до общего заседания с коллегами по G20 проведет первые двусторонние встречи с Рексом Тиллерсоном и Зигмаром Габриэлем. Журналисты будут особенно внимательно следить за рукопожатиями, улыбками, сказанными словами. Ведь все хорошо помнят, как годами устанавливались личные дружеские отношения Лаврова с предшественниками новых партнеров. Хочется надеяться, что доверие и взаимопонимание будут иметь место и в ходе новых переговоров.
Темы, как в Бонне, так и в конце недели в Мюнхене, традиционны: терроризм, миграционный кризис, климат, преодоление экономического неравенства государств. Лаврову предстоит выяснить настроения коллег из Америки и Германии, заявления которых в последнее время не давали оснований говорить о смягчении политики санкций в отношении России.
Пока же не очень понятно, чего на самом деле желает американская администрация, настаивающая от имени Трампа на возвращении Крыма. Ведь это способно перечеркнуть все усилия по улучшению отношений.
Подробности — в сюжете обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Сергей Лавров сегодня еще до общего заседания с коллегами по G20 проведет первые двусторонние встречи с Рексом Тиллерсоном и Зигмаром Габриэлем. Журналисты будут особенно внимательно следить за рукопожатиями, улыбками, сказанными словами. Ведь все хорошо помнят, как годами устанавливались личные дружеские отношения Лаврова с предшественниками новых партнеров. Хочется надеяться, что доверие и взаимопонимание будут иметь место и в ходе новых переговоров.
Темы, как в Бонне, так и в конце недели в Мюнхене, традиционны: терроризм, миграционный кризис, климат, преодоление экономического неравенства государств. Лаврову предстоит выяснить настроения коллег из Америки и Германии, заявления которых в последнее время не давали оснований говорить о смягчении политики санкций в отношении России.
Пока же не очень понятно, чего на самом деле желает американская администрация, настаивающая от имени Трампа на возвращении Крыма. Ведь это способно перечеркнуть все усилия по улучшению отношений.
Подробности — в сюжете обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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