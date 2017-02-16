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  • 16.02, 17:45
Сирийские выпускники курсов саперов поблагодарили российских военных за переданный опыт. армия и флот РФ, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сирийские выпускники курсов саперов поблагодарили российских военных за переданный опыт

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Сирийские выпускники курсов саперов поблагодарили российских военных за переданный опыт

Сирийские выпускники курсов саперов поблагодарили российских военных за переданный опыт

    В Алеппо российские специалисты подготовили первую группу сирийских саперов. Курс был интенсивным, времени на учебу почти нет. Каждый час промедления грозит новыми жертвами — ежедневно от мин гибнут десятки мирных жителей.

    Ускоренный курс подготовки сапера в Центре разминирования вооруженных сил Сирии молодые люди должны были пройти за 28 дней. Но этого времени у них просто не было. Поэтому 144 часа занятий на разминирование реальных боевых устройств они прошли всего за 15 дней. Каждый день — по десять с половиной часов занятий. В Сирии ежедневно на минных полях подрываются десятки мирных жителей, и каждый час промедления в обучении ведет к гибели ни в чем не повинных людей.

    Российские военнослужащие за то время, что они работали в Сирии, разминировали десятки тысяч зарядов, оставленных боевиками в школах, мечетях, домах мирных граждан, на полях. Но настало время, когда необходимо было свои знания передать сирийским коллегам. Первые 56 выпускников готовы были не спать и не есть, но учиться.

    Рустам Валид, выпускник: «Мы штурмовики, мы идем впереди всех. Нашему отряду очень нужны профессиональные саперы, потому что боевики всегда оставляют после себя минные поля. И очень много хитроумных ловушек. Наши российские инструкторы очень опытные. На каждом занятии я узнаю что-то новое по своей специальности».

    Но мало просто обучить сирийских саперов. Без специального защитного оборудования, без средств обнаружения минных устройств даже опытные минеры не смогут выполнить свою работу.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.

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