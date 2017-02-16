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  • 16.02, 17:46

Убитых в Турции россиянку и ее детей похоронят в Ивановской области

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Убитых в Турции россиянку и ее детей похоронят в Ивановской области

Убитых в Турции россиянку и ее детей похоронят в Ивановской области

Женщина, которую в Анталье застрелил ее супруг, гражданин Турции, была уроженкой города Кинешма.

Убитую россиянку похоронят в Ивановской области на местном кладбище вместе с ее детьми. Об этом сообщил директор МУП «Городские кладбища» в Кинешме Рудольф Бедретдинов, передает РИА Новости. Он добавил, что в родном городе погибшей живут ее родители.

Рудольф Бедретдинов: «Похороны женщины и двоих ее детей, мальчика и девочки, пройдут, предположительно, в понедельник».

Ранее стало известно, что гражданин Турции Муаммер Гюн отравил своих общих с россиянкой детей — сына Виктора и дочь Лейлу. Он добавил пестицид в сладости. После этого он застрелил из помпового ружья супругу. Затем позвонил в полицию и сознался в преступлениях, после чего совершил самоубийство.

Информацию об этой трагедии подтвердили в генконсульстве РФ в Анталье. Предположительно, преступление было совершено на бытовой почве. Причинами могли стать ревность и финансовые проблемы.

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