Суд арестовал бывшего вице-премьера Крыма по делу о взятке в 27 млн рублей

Олегу Казурину, бывшему заместителю председателя правительства Крыма, который был задержан два дня назад, избрали меру пресечения.
По решению Киевского суда Симферополя экс-чиновник арестован на два месяца по делу о крупной взятке, передает «Интерфакс». Постановление об аресте было вынесено еще накануне, однако известно о нем стало только сегодня.
Из сообщения суда: «По ходатайству следователя Киевский районный суд города Симферополя арестовал задержанного ранее Олега Казурина сроком на два месяца».
По версии следователей, в период с августа по декабрь минувшего года Казурин получил через посредника часть оговоренной взятки в размере 27 млн рублей. За эту сумму он обещал помочь одной фирме заключить государственный контракт на строительство жилья в Крыму и гарантировал свое покровительство.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что именно он заподозрил своего зама в ноябре прошлого года в противоправной деятельности и распорядился провести в отношении Казурина проверку. Аксёнов освободил его от должности в конце прошлого года. В крымском правительстве подозреваемый чиновник проработал меньше года — с января 2016-го.
Из сообщения суда: «По ходатайству следователя Киевский районный суд города Симферополя арестовал задержанного ранее Олега Казурина сроком на два месяца».
По версии следователей, в период с августа по декабрь минувшего года Казурин получил через посредника часть оговоренной взятки в размере 27 млн рублей. За эту сумму он обещал помочь одной фирме заключить государственный контракт на строительство жилья в Крыму и гарантировал свое покровительство.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что именно он заподозрил своего зама в ноябре прошлого года в противоправной деятельности и распорядился провести в отношении Казурина проверку. Аксёнов освободил его от должности в конце прошлого года. В крымском правительстве подозреваемый чиновник проработал меньше года — с января 2016-го.
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