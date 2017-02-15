В США самолет не смог взлететь после столкновения с оленем

Администрация аэропорта в американском городе Шарлотт (штат Северная Каролина) закрыла одну
взлетно-посадочную полосу после того, как самолет Bombardier CRJ700 при взлете столкнулся с оленем.
Как сообщает местный телеканал, инцидент произошел днем с самолетом американской авиакомпании American Airlines. На борту Bombardier момент пришествия находилось 44 пассажира.
В результате инцидента в самолете произошла утечка топлива, передает РИА Новости.
После инцидента самолет вернулся в аэропорт, пассажиров эвакуировали.
В декабре 2015 года похожий случай произошел в аэропорту Калифорнии. Там самолет при посадке переехал выбежавшего на посадочную полосу оленя.
В результате инцидента в самолете произошла утечка топлива, передает РИА Новости.
После инцидента самолет вернулся в аэропорт, пассажиров эвакуировали.
В декабре 2015 года похожий случай произошел в аэропорту Калифорнии. Там самолет при посадке переехал выбежавшего на посадочную полосу оленя.
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