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  • 16.02, 00:21

Американцы подняли рейтинг экономики России

2 комментария

Американцы подняли рейтинг экономики России

Американцы подняли рейтинг экономики России

Россия поднялась на 114-е место в рейтинге экономической свободы. Соседями нашей страны стали Мадагаскар и Нигерия.

Рейтинг экономической свободы составлен исследовательским центром Heritage Foundation в США. Россия заняла в нем 114-е место, в этом году поднявшись на 40 пунктов вверх. В 2016 и 2015 годах РФ занимала 153-е и 143-е места соответственно.

В комментариях отмечается, что занять место выше российской экономике мешает пренебрежение нормами права, а также давление на судебную систему страны и высокая коррупция.

Лидерами в рейтинге стали Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия.

Составители оценивают экономики стран на основе 10 критериев, в расчет берутся в числе прочего гарантия прав собственности, свобода от коррупции, эффективность и прозрачность бюджетных расходов, свобода торговли и гибкость рынка труда, передает Lenta.Ru.

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