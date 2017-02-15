В Ленинградском зоопарке умерла жираф-долгожительница

Самое большое сердце перестало биться в Петербурге.

Сегодня стало известно, что в Ленинградском зоопарке скончалась жираф Луга — знаменитая долгожительница, многодетная мать и обладательница огромного сердца. У жирафов оно достигает в длину 60-ти сантиметров и весит около 12 килограммов.



Совсем недавно в зоопарке отпраздновали юбилей Луги: ей исполнилось 35, хотя обычно эти животные живут в неволе значительно меньше. На день рождения самка жирафа получила дополнительную порцию фруктов и привычное количество веников. Летом она съедала их около 120 в день.



У Луги осталось семеро детей. Один из них — Самсон Гамлетович Ленинградов — давно покорил Москву, остальные разъехались по зоопаркам всего мира, а в Петербурге теперь осталась одна Соня.