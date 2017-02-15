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  • 16.02, 00:20
В Ленинградском зоопарке умерла жираф-долгожительница. Санкт-Петербург, животные, зоопарки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Ленинградском зоопарке умерла жираф-долгожительница

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В Ленинградском зоопарке умерла жираф-долгожительница

В Ленинградском зоопарке умерла <nobr>жираф-долгожительница</nobr>

    Самое большое сердце перестало биться в Петербурге.

    Сегодня стало известно, что в Ленинградском зоопарке скончалась жираф Луга — знаменитая долгожительница, многодетная мать и обладательница огромного сердца. У жирафов оно достигает в длину 60-ти сантиметров и весит около 12 килограммов.

    Совсем недавно в зоопарке отпраздновали юбилей Луги: ей исполнилось 35, хотя обычно эти животные живут в неволе значительно меньше. На день рождения самка жирафа получила дополнительную порцию фруктов и привычное количество веников. Летом она съедала их около 120 в день.

    У Луги осталось семеро детей. Один из них — Самсон Гамлетович Ленинградов — давно покорил Москву, остальные разъехались по зоопаркам всего мира, а в Петербурге теперь осталась одна Соня.

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