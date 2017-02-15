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  • 16.02, 00:20
Смольный решил не сражаться за Колчака. Санкт-Петербург, история, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Смольный решил не сражаться за Колчака

1 комментарий

Смольный решил не сражаться за Колчака

Смольный решил не сражаться за Колчака

    Стало известно, что администрация Петербурга не будет отстаивать решение о демонтаже памятного знака адмиралу, установленного в ноябре 2016 года в Петроградском районе.

    Петербургские чиновники отказались оспаривать решение суда, постановившего снять памятный знак с фасада здания на Большой Зелениной улице, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники, близкие к процессу.

    По данным издания, пожелание не подавать жалобу было высказано на встрече губернатора Георгия Полтавченко с бывшим председателем юридического комитета Анной Митяниной. Сейчас она занимает пост вице-губернатора. Однако официального комментария пока не поступило.

    Появление доски на Петроградской стороне вызвало бурную реакцию петербуржцев. Их возмутило, что в Северной столице увековечили имя человека, который так и не был реабилитирован. Памятный знак трижды обливали краской. А к властям города было подано несколько исков.

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