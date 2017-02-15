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  • 16.02, 00:21

В Краснодаре введен режим ЧС из-за горящей многоэтажки

1 комментарий
В Краснодаре введен режим ЧС <nobr>из-за</nobr> горящей многоэтажки

В Краснодаре введен режим ЧС из-за горящей многоэтажки

В Краснодаре введен режим ЧС <nobr>из-за</nobr> горящей многоэтажки
  • Фото: Живая Кубань, Mihail Viktorovich /www.youtube.com

    • Мэр Краснодара Евгений Первышов ввел режим локальной чрезвычайной ситуации в микрорайоне, где вечером в среду загорелся шестиэтажный жилой дом.

    Пожар на площади полторы тысячи квадратных метров вспыхнул в мансарде шестиэтажки по адресу улица Прокофьева, 3. Пожару был присвоен «третий» ранг сложности. На данный момент известно об одном погибшем.

    В 149 квартирах загоревшегося дома живут около 500 человек. Из здания были эвакуированы около 400 жителей. Всех их размещают в гостиницах города.

    Борьбу с огнем осложняет плотная застройка. Пожар перекинулся и на соседнее здание.

    Как отмечает «Интерфакс», горящий многоквартирный дом находится на территории так называемого «Музыкального микрорайона», большинство объектов которого возводились с серьезными нарушениями и являются самовольными постройками.



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