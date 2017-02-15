В Краснодаре введен режим ЧС из-за горящей многоэтажки

Мэр Краснодара Евгений Первышов ввел режим локальной чрезвычайной ситуации в микрорайоне, где вечером в среду загорелся шестиэтажный жилой дом.
Пожар на площади полторы тысячи квадратных метров вспыхнул в мансарде шестиэтажки по адресу улица Прокофьева, 3. Пожару был присвоен «третий» ранг сложности. На данный момент известно об одном погибшем.
В 149 квартирах загоревшегося дома живут около 500 человек. Из здания были эвакуированы около 400 жителей. Всех их размещают в гостиницах города.
Интерфакс», горящий многоквартирный дом находится на территории так называемого «Музыкального микрорайона», большинство объектов которого возводились с серьезными нарушениями и являются самовольными постройками.
В 149 квартирах загоревшегося дома живут около 500 человек. Из здания были эвакуированы около 400 жителей. Всех их размещают в гостиницах города.
Интерфакс», горящий многоквартирный дом находится на территории так называемого «Музыкального микрорайона», большинство объектов которого возводились с серьезными нарушениями и являются самовольными постройками.
Пожар на мансардном этаже 6-этажного жилого дома в Краснодаре. Первые фотографии с места pic.twitter.com/V07UUVGtI5— НТВ (@ntvru) 15 февраля 2017 г.
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