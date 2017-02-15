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  • 16.02, 00:20
Чиновники пообещали жителям Кудрова три детских сада. Ленинградская область, детские сады, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Чиновники пообещали жителям Кудрова три детских сада

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Чиновники пообещали жителям Кудрова три детских сада

Чиновники пообещали жителям Кудрова три детских сада

    В микрорайоне Кудрово под Петербургом проходит первая большая встреча местных жителей с муниципальными властями. Ее инициировали представители администрации из-за многочисленных обращений.

    В этом районе новостроек на границе Ленобласти и Петербурга назревает социальный взрыв. С начала встречи прозвучало уже немало острых вопросов. Среди них — нехватка детских садов. Только по официальным данным дефицит составил 500 мест.

    Однако чиновники заявили, что три дошкольных учреждения появятся в первом квартале. Более того, на ближайшие годы есть договоренности о строительстве еще девяти детсадов. Обещали следить и за сроками введения их в эксплуатацию. На съезде строителей этот вопрос накануне обсуждал губернатор Ленобласти.

    По статистике в 47-м регионе за 2015 год появилось три тысячи детей. И большая часть из них во Всеволожском районе. Учитывая такие темпы роста населения, местные жители не особенно верят в решение проблемы с дефицитом детских садов.

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