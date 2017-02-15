Глава Минэкономразвития: инфляция по итогам года составит 4%

Владимир Путин призвал министра экономического развития Максима Орешкина в постоянном режиме контролировать уровень инфляции в стране.
Как подчеркнул президент, таргетированием инфляции нужно заниматься вместе с Центральным банком, правительством, администрацией президента и руководителями регионов.
В свою очередь министр привел некоторые цифры и дал прогноз на текущий год.
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «По инфляции мы видим, что сейчас она находится около уровня в 5%: если прошлый год мы закончили — 5,4%, то тенденция на снижение инфляции продолжается. Ожидаем, что по итогам 2017 года она уверенно выйдет на запланированные показатели — около 4%. Центральный банк и правительство активно над этим работают».
Он отметил, что снижение инфляции позволит увеличить доходы граждан и эта тенденция сохранится в 2017 году.
В свою очередь министр привел некоторые цифры и дал прогноз на текущий год.
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «По инфляции мы видим, что сейчас она находится около уровня в 5%: если прошлый год мы закончили — 5,4%, то тенденция на снижение инфляции продолжается. Ожидаем, что по итогам 2017 года она уверенно выйдет на запланированные показатели — около 4%. Центральный банк и правительство активно над этим работают».
Он отметил, что снижение инфляции позволит увеличить доходы граждан и эта тенденция сохранится в 2017 году.
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