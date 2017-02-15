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  • 16.02, 00:20
Глава Минэкономразвития: инфляция по итогам года составит 4%. биржи, валюта, доллар, Минэкономразвития РФ, рубль, тарифы и цены, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Глава Минэкономразвития: инфляция по итогам года составит 4%

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Глава Минэкономразвития: инфляция по итогам года составит 4%

Глава Минэкономразвития: инфляция по итогам года составит 4%

    Владимир Путин призвал министра экономического развития Максима Орешкина в постоянном режиме контролировать уровень инфляции в стране.

    Как подчеркнул президент, таргетированием инфляции нужно заниматься вместе с Центральным банком, правительством, администрацией президента и руководителями регионов.

    В свою очередь министр привел некоторые цифры и дал прогноз на текущий год.

    Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «По инфляции мы видим, что сейчас она находится около уровня в 5%: если прошлый год мы закончили — 5,4%, то тенденция на снижение инфляции продолжается. Ожидаем, что по итогам 2017 года она уверенно выйдет на запланированные показатели — около 4%. Центральный банк и правительство активно над этим работают».

    Он отметил, что снижение инфляции позволит увеличить доходы граждан и эта тенденция сохранится в 2017 году.

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