Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама вьетнамка заявила, что ее подставили

Сегодня в Малайзии арестована одна из подозреваемых в убийстве Ким Чон Нама, старшего брата северокорейского лидера. Однако версия событий, которую женщина изложила следователям, вызывает серьезные сомнения.
Сейчас полиция разыскивает вторую подозреваемую и четырех мужчин, которые, если верить задержанной, двух женщин подставили.
По словам задержанной, она прилетела из Вьетнама с дружеской компанией как туристка, и знакомый мужчина ей предложил разыграть в аэропорту одного пассажира — распылить спрей на платок и накинуть на незнакомца, чтобы испугать его. Девушка со своей подругой согласились на розыгрыш, подбежали к указанному незнакомцу, прыснули на платок и бросили в лицо. А после всего этого уехали на такси, но знакомые мужчины — инициаторы такой «шутки» — неожиданно потерялись и уже на связь не выходили. Потом исчезла и подруга. Теперь их всех разыскивает малайзийская полиция.
И тут два варианта: либо арестованная излагает заранее прописанную ей легенду, либо чьи-то агенты ювелирно применили прием «убить чужими руками».
Английская The Telegraph приводит версию, что в Малайзии эту спецоперацию по устранению старшего брата лидера КНДР кто-то готовил с помощью секретных вьетнамских агентов. А японские информагентства цитируют свои источники в разведслужбах: мол, исполнители, скорее всего, уже мертвы. На загадочное убийство старшего брата лидера Северной Кореи отреагировали уже и в Токио, и в Сеуле, и в Пекине. Пока, правда, нет никаких комментариев с северокорейской стороны.
Представители МИД Китая, а именно под госзащитой Китая в последние годы находился Ким Чон Нам, заявили, что теперь внимательно следят за ситуацией. Директор Службы разведки Японии рассказал, что пять лет назад уже было неудачное покушение на брата руководителя КНДР, и тогда Ким Чон Нам даже написал письмо в Пхеньян с просьбой о пощаде. А президент Южной Кореи после этого громкого убийства даже срочно созвал национальный Совбез и сделал заявление.
Хван Гёан, президент Республики Корея: «Мы должны внимательно следить за ситуацией в Северной Корее и быть готовыми к любому сценарию, включая возможные провокации. Если подтвердится, что к смерти Ким Чен Нама имеет отношение Ким Чен Ын, это станет еще одним свидетельством жесткого и бесчеловечного режима».
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Владимира Кобякова.
По словам задержанной, она прилетела из Вьетнама с дружеской компанией как туристка, и знакомый мужчина ей предложил разыграть в аэропорту одного пассажира — распылить спрей на платок и накинуть на незнакомца, чтобы испугать его. Девушка со своей подругой согласились на розыгрыш, подбежали к указанному незнакомцу, прыснули на платок и бросили в лицо. А после всего этого уехали на такси, но знакомые мужчины — инициаторы такой «шутки» — неожиданно потерялись и уже на связь не выходили. Потом исчезла и подруга. Теперь их всех разыскивает малайзийская полиция.
И тут два варианта: либо арестованная излагает заранее прописанную ей легенду, либо чьи-то агенты ювелирно применили прием «убить чужими руками».
Английская The Telegraph приводит версию, что в Малайзии эту спецоперацию по устранению старшего брата лидера КНДР кто-то готовил с помощью секретных вьетнамских агентов. А японские информагентства цитируют свои источники в разведслужбах: мол, исполнители, скорее всего, уже мертвы. На загадочное убийство старшего брата лидера Северной Кореи отреагировали уже и в Токио, и в Сеуле, и в Пекине. Пока, правда, нет никаких комментариев с северокорейской стороны.
Представители МИД Китая, а именно под госзащитой Китая в последние годы находился Ким Чон Нам, заявили, что теперь внимательно следят за ситуацией. Директор Службы разведки Японии рассказал, что пять лет назад уже было неудачное покушение на брата руководителя КНДР, и тогда Ким Чон Нам даже написал письмо в Пхеньян с просьбой о пощаде. А президент Южной Кореи после этого громкого убийства даже срочно созвал национальный Совбез и сделал заявление.
Хван Гёан, президент Республики Корея: «Мы должны внимательно следить за ситуацией в Северной Корее и быть готовыми к любому сценарию, включая возможные провокации. Если подтвердится, что к смерти Ким Чен Нама имеет отношение Ким Чен Ын, это станет еще одним свидетельством жесткого и бесчеловечного режима».
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Владимира Кобякова.
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