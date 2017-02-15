Здание петербургской Биржи избавляют от трещин и угольной копоти

Эрмитаж показал, как начинается реставрация одного из красивейших зданий Петербурга.
Три года назад Биржу передали Эрмитажу. Тогда же была озвучена идея создания здесь Музея геральдики. Но после проведения необходимых экспертиз оказалось, что строению начала XIX века нужен основательный ремонт.
Корреспондент НТВ Николай Булкин узнал диагноз и тактику спасения.
За внешним величием здания Биржи, похожего на древнегреческий храм, не скроешь его вековые проблемы. Десятки трещин давно паутиной опутали творение в стиле ампир. И вся борьба с ними сейчас шумно идет в подвалах.
Под фундаментом рабочие заводят специальные скважины — шпуры. И заливая в них строительный раствор, укрепляют основание Биржи.
По всему зданию пришлось сделать более десяти тысяч таких шпуров. И вот почему. По сути Биржа трещит по швам из-за того, что одна сторона здания дает большую осадку, чем другая. Строение наклонено влево на 17 сантиметров. На открыточном виде может и не сказывается, но для специалистов — пугающий факт.
Владимир Улицкий, профессор, заведующий кафедрой оснований и фундаментов ПГУПС: «Норма допускает 1 сантиметр. Мы нашли причину — зоны слабых грунтов».
За десятки лет здание переходило из рук в руки, несколько лет пустовало. А теперь директор Эрмитажа рассказывает, что здесь разместится музей геральдики. Пока же первая эрмитажная экскурсия не по экспозиции орденов и наград ведут в котельную. Здание XIX века сих пор согревает уголь. Сейчас уже решено: здесь появится газовая котельная. Это дешевле и проще. Угольные котлы останутся в истории.
Сейчас тепла для здания все же недостаточно. К тому же угольная котельная оставляет копоть в помещениях. Что для экспонатов, которые появятся здесь в будущем, недопустимо.
Укрепление фундамента — это лишь начало долгих работ. И пока специалисты не могут точно сказать, когда именно былую помпезность Бирже вернут окончательно. Но это не мешает ей и сейчас попадать на тысячи снимков туристов и горожан.
Корреспондент НТВ Николай Булкин узнал диагноз и тактику спасения.
За внешним величием здания Биржи, похожего на древнегреческий храм, не скроешь его вековые проблемы. Десятки трещин давно паутиной опутали творение в стиле ампир. И вся борьба с ними сейчас шумно идет в подвалах.
Под фундаментом рабочие заводят специальные скважины — шпуры. И заливая в них строительный раствор, укрепляют основание Биржи.
По всему зданию пришлось сделать более десяти тысяч таких шпуров. И вот почему. По сути Биржа трещит по швам из-за того, что одна сторона здания дает большую осадку, чем другая. Строение наклонено влево на 17 сантиметров. На открыточном виде может и не сказывается, но для специалистов — пугающий факт.
Владимир Улицкий, профессор, заведующий кафедрой оснований и фундаментов ПГУПС: «Норма допускает 1 сантиметр. Мы нашли причину — зоны слабых грунтов».
За десятки лет здание переходило из рук в руки, несколько лет пустовало. А теперь директор Эрмитажа рассказывает, что здесь разместится музей геральдики. Пока же первая эрмитажная экскурсия не по экспозиции орденов и наград ведут в котельную. Здание XIX века сих пор согревает уголь. Сейчас уже решено: здесь появится газовая котельная. Это дешевле и проще. Угольные котлы останутся в истории.
Сейчас тепла для здания все же недостаточно. К тому же угольная котельная оставляет копоть в помещениях. Что для экспонатов, которые появятся здесь в будущем, недопустимо.
Укрепление фундамента — это лишь начало долгих работ. И пока специалисты не могут точно сказать, когда именно былую помпезность Бирже вернут окончательно. Но это не мешает ей и сейчас попадать на тысячи снимков туристов и горожан.
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