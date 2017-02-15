Живые цветы легли к мемориалам воинам-интернационалистам в Петербурге

Северная столица вспоминает жертв войны в Афганистане.

В 28-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана в городе на Неве запланированы десятки мероприятий. Одно из главных прошло на Серафимовском кладбище. Там возложили венки к первому в России мемориалу воинам-интернационалистам.



Почтить память погибших пришли многие петербуржцы. Траурная церемония началась с минуты молчания и панихиды. Затем к подножию монумента легли цветы от городского правительства, администрации Приморского района и ветеранов боевых действий.



15 февраля — Всероссийский день памяти воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Сейчас в городе проживают более 20 тысяч ветеранов боевых действий. Из них почти три тысячи — это участники войны в Афганистане.