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  • 16.02, 00:20
Живые цветы легли к мемориалам воинам-интернационалистам в Петербурге. Афганистан, Санкт-Петербург, войны и вооруженные конфликты, история, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Живые цветы легли к мемориалам воинам-интернационалистам в Петербурге

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Живые цветы легли к мемориалам воинам-интернационалистам в Петербурге

Живые цветы легли к мемориалам <nobr>воинам-интернационалистам</nobr> в Петербурге

    Северная столица вспоминает жертв войны в Афганистане.

    В 28-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана в городе на Неве запланированы десятки мероприятий. Одно из главных прошло на Серафимовском кладбище. Там возложили венки к первому в России мемориалу воинам-интернационалистам.

    Почтить память погибших пришли многие петербуржцы. Траурная церемония началась с минуты молчания и панихиды. Затем к подножию монумента легли цветы от городского правительства, администрации Приморского района и ветеранов боевых действий.

    15 февраля — Всероссийский день памяти воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Сейчас в городе проживают более 20 тысяч ветеранов боевых действий. Из них почти три тысячи — это участники войны в Афганистане.

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