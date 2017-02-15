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  • 16.02, 00:21
Застреливший женщину новосибирец мог состоять с ней в любовной связи. задержание, Новосибирск, стрельба, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Застреливший женщину новосибирец мог состоять с ней в любовной связи

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Застреливший женщину новосибирец мог состоять с ней в любовной связи

Застреливший женщину новосибирец мог состоять с ней в любовной связи

Застреливший женщину новосибирец мог состоять с ней в любовной связи

    Житель Новосибирска Сергей Романов, застреливший женщину на парковке возле дома, мог состоять с погибшей в любовных отношениях.

    Задержать подозреваемого помогли записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина вышел из машины с ружьем наперевес и безо всяких объяснений открыл огонь. После расправы он быстро сел за руль своего внедорожника и скрылся. Помочь раненой пытался дворник, но безуспешно. До приезда медиков 39-летняя Любовь Горбунова скончалась.

    Имя стрелка следователи установили почти сразу. Им оказался 51-летний Сергей Романов. Его задержали по месту прописки.

    Юрий Плотников, следователь: «В ходе предварительного следствия произведены неотложные следственные действия. Изъяты следы преступления. Также установлено и изъято орудие преступления — охотничье ружье. Лицо в настоящее время задержано, производятся следственные действия».

    Мотив убийства не понятен, но сыщики не исключают, что Сергей Романов мог быть не просто знаком с Горбуновой, но и состоять с ней в любовных отношениях. Об этом говорят и соседи задержанного. Хотя у самого подозреваемого дома супруга и двое детей.

    Антонина, соседка Романова: «Он только приедет, пиво пьет, она уже бежит к нему за деньгами. А жена какая прекрасная, дети прекрасные, а она как пристала».

    На допросе подозреваемый не стал отрицать — жил на две семьи 12 лет. Правда, в последнее время у возлюбленной якобы появился кто-то еще. Собственно, этого кого-то Романов и поджидал возле дома.

    Сергей Романов, подозреваемый: «Да вообще-то я не ее ждал, а другого. Мужчину. Хотел просто напугать».

    Извесно, что у убитой Любови Горбуновой осталась несовершеннолетняя дочь.

    Пока задержанный находится в отделении полиции. Ему уже назначили психолого-психиатрическую экспертизу. В ближайшее время суд определит для Романова меру пресечения. Скорее всего, следователи будут настаивать на его аресте, сообщает корреспондент НТВ Никита Развозжаев.

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