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  • 16.02, 00:21
В Петербурге построили современный корпус для Мариинской больницы. Санкт-Петербург, больницы, медицина, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Петербурге построили современный корпус для Мариинской больницы

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В Петербурге построили современный корпус для Мариинской больницы

В Петербурге построили современный корпус для Мариинской больницы

    Главврач одной из центральных лечебниц города провел провел экскурсию для журналистов. Прессе показали новый корпус клиники.

    Строители оценивают его готовность на 80 процентов, в некоторых помещениях уже установлено высокотехнологичное оборудование. По словам врачей, это здание имеет огромное значение для больницы. В него переедут несколько отделений, здесь разместятся 16 операционных.

    Не менее важно и то, что новый корпус станет своеобразным связующим звеном и переходами соединит отдельно стоящие отделения.

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