В Петербурге построили современный корпус для Мариинской больницы

Главврач одной из центральных лечебниц города провел провел экскурсию для журналистов. Прессе показали новый корпус клиники.

Строители оценивают его готовность на 80 процентов, в некоторых помещениях уже установлено высокотехнологичное оборудование. По словам врачей, это здание имеет огромное значение для больницы. В него переедут несколько отделений, здесь разместятся 16 операционных.



Не менее важно и то, что новый корпус станет своеобразным связующим звеном и переходами соединит отдельно стоящие отделения.